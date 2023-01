Game de corrida com personagens da Disney é adiado, entenda

O game com personagens da Disney que tinha lançamento previsto para o final de 2022 deve ser lançado só em 2023

A expectativa dos consumidores de games para a nova produção da Disney é grande. No entanto, será preciso esperar um pouco mais pelo lançamento do tão falado game com personagens da Disney.

Segundo informações divulgadas pela Gameloft — estúdio responsável pelo desenvolvimento do Disney Speedstorm — o lançamento deve acontecer apenas em 2023.

Game Disney Speedstorm

Ainda não há muitos detalhes sobre como será o game Disney Speedstorm — o que ajuda a aumentar a expectativa.

Apesar das poucas informações, os fãs já sabem que os protagonistas do jogo de corrida serão Mike e Sulley. A empresa aproveitou o evento Disney & Marvel Games Showcase, em setembro de 2022, para apresentar outros personagens e mapas.

Sabe-se também que os personagens da Disney e da Pixar farão parte do jogo, podendo ser utilizados pelos jogadores.

Nos mapas apresentados no evento da Disney & Marvel Games Showcase, a empresa mostrou alguns detalhes sobre o circuito que é inspirado na famosa fábrica de sustos do inesquecível filme Monstros S.A.

Entre os personagens que devem estar presentes no game, destacamos nomes conhecidos de animações da Pixar como Celia Mae, Randall e Roz.

Outra informação que já foi liberada pela Gameloft aponta que o jogo estará disponível para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

Gameloft adia lançamento

No dia 1 de dezembro de 2022, a Gameloft informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o lançamento do jogo de corrida Disney Speedstorm precisou ser adiado.

Inicialmente, a previsão do estúdio era lançar o jogo até o final de 2022. Mas por que será que o lançamento foi adiado?

Segundo a Gameloft, foram enfrentados alguns problemas durante o desenvolvimento do game, principalmente com relação à oferta de conteúdos. Somado a isso, o sistema competitivo de gameplay sinalizou para a empresa a necessidade de adiamento.

Com um prazo maior, a Gameloft terá tempo para lidar com as correções necessárias e estima que em breve o jogo estará “redondo” e pronto para fazer a alegria dos amantes da Disney e gamers.

Afinal, qual é o prazo para lançamento? Essa é outra notícia pouco animadora. A produtora preferiu não definir uma data ou mês, porém, estima que seja ao longo de 2023.

De acordo com a Gameloft, serão lançados relatórios de atualização para o público, assim, será possível acompanhar as mudanças e estimativas de lançamento. Acredita-se que em um desses relatórios a empresa informe uma data precisa.

A Gameloft destacou que tem “trabalhado incansavelmente para criar uma incrível experiência de corrida para Disney Speedstorm, capturando nossa visão da emocionante magia que os fãs desfrutam em seus personagens e jogos favoritos da Disney e Pixar”.

A produtora salienta que o objetivo do jogo não é apenas trazer diversão para os fãs da Disney, mas garantir uma experiência incrível por meio de uma corrida rápida e competitiva e que realmente seja um momento único de lazer e contato com o game.

Photo by João Ferrão on Unsplash