Dino Fonseca, Fenômeno no youtube faz única apresentação em São José dos Campos

O cantor se apresenta nesta sexta (11) no Palácio Sunset

O fenômeno no youtube, com mais de 3 milhões de visualizações na plataforma, o cantor Dino, cantor e compositor brasileiro, reconhecido por seu trabalho como intérprete e dono de uma voz com timbre marcante se apresenta em São José dos Campos em uma única apresentação no Palácio Sunset na próxima sexta (11) a partir das 21h com seu show “Acoustic Sessions”. Ingressos: https://facilitaingressos.com.br/dinoacusticsessions

Com arranjos e versões refinados e com alta sofisticação, a apresentação tem em seu repertório o melhor do flashback dos anos 70,80 e 90, além do country rock acústico homenageando nomes como: Creedence, Bonnie, Tyler, Elvis Presley, Beatles, Bon Jovi, Queen e muito mais. Assista ao show: https://www.youtube.com/watch?v=-ufbjCSvnqg&t=37s

Dino Fonseca

Data: 11 de agosto (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Palácio Sunset

Ingressos: https://facilitaingressos.com.br/dinoacusticsessions