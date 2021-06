São José vai vacinar população de 54 a 46 anos contra a covid

A semana de vacinação em São José dos Campos promete renovar as esperanças de quem está na faixa etária de 55 aos 46 anos. De segunda (14) a sexta-feira (18), o município espera vacinar mais de 37 mil pessoas. O imunizante aplicado será da Fiocruz/Astrazeneca.

Fiocruz/Astrazeneca

A segunda-feira começou com a vacinação 56 e 55 anos. Até as 11h, 3.453 pessoas entre 55 e 59 anos de idade já tinham sido imunizadas.

De terça a sexta-feira, a vacinação segue da seguinte forma:

15/6 – 54, 53 e 52 anos

16/6 – 51, 50 e 49 anos

17/6 – 48, 47 e 46 anos

18/6 – rescaldo do público de 46 anos ou mais

Horários ampliados

Com alta expectativa de público, a vacinação desta semanada vai contar com horário ampliado nas unidades. Nas 40 UBS Resolve em todas as regiões da cidade, a vacina será aplicada das 8h às 17h. Nas unidades Sul, Leste e Norte da Casa do Idoso, o horário continua sendo das 8h às 17h. Em todos os locais, recomenda-se chegar até as 15h30.

Somente no drive-thru do Cefe o horário continua sendo das 8h às 12h.

Para tomar a vacina é necessário apresentar documento com foto e CPF e comprovante de residência em São José dos Campos.

Casa do Idoso Centro

Neste semana, a vacinação na Casa do Idoso Centro será dedicada aos profissionais de educação, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência que por algum motivo ainda não se vacinaram contra a covid e H1N1.

Para este público, o imunizante será da Pfizer.

Os documentos necessários podem ser consultados no site

Semana será marcada por adiantamento dos grupos para vacinação – Foto: Claudio Vieira/PMSJC