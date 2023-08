A criação de um site profissional é de extrema importância para as empresas atualmente. Com a digitalização dos negócios e o aumento do número de pessoas conectadas à internet, ter uma presença online é fundamental para alcançar um público maior e impulsionar o crescimento do negócio.

Um site profissional proporciona várias vantagens para a empresa. Primeiramente, ele se torna uma vitrine virtual, onde os clientes podem conhecer os produtos, serviços e a proposta de valor da empresa. Isso ajuda a fortalecer a marca e a construir uma imagem positiva junto ao público.

Além disso, um site profissional é uma ferramenta poderosa para atrair novos clientes. Através do uso de técnicas de otimização para motores de busca (SEO), é possível posicionar o site nos primeiros resultados das pesquisas do Google e demais buscadores.

Desse modo, aumenta significativamente as chances de um cliente em potencial encontrar a empresa ao realizar uma busca relacionada ao seu segmento de atuação.

Outra vantagem importante é a possibilidade de interação e engajamento com o público. Através do site, é possível disponibilizar formulários de contato, chat online e até mesmo criar um blog, onde a empresa pode compartilhar conteúdos relevantes e manter o público informado sobre as novidades e promoções do negócio.

10 Dicas para criação de site profissional

Quando se trata de criar um site profissional, existem várias dicas importantes a serem consideradas. Neste artigo, listamos 10 dicas para te ajudar a criar um site de qualidade e profissional. Vamos lá:

1. Defina o objetivo do seu site:

Antes de começar a criar o seu site, é importante definir qual é o objetivo dele. Pode ser vender produtos, oferecer serviços, compartilhar informações ou qualquer outro objetivo. Ter isso em mente ajudará a direcionar o design e o conteúdo do site.

2. Escolha a plataforma certa:

Existem diversas plataformas disponíveis para a criação de sites, como WordPress, Wix, Joomla, entre outras. Escolha aquela que melhor atende às suas necessidades e que seja fácil de usar e gerenciar.

3. Invista em um design profissional:

O design do seu site é a primeira impressão que os visitantes terão, por isso é importante investir em um design profissional e atrativo. Contrate um designer ou utilize templates de qualidade para garantir um visual atraente e profissional.

4. Tenha um layout limpo e organizado:

Um site profissional deve ter um layout limpo e organizado, onde os elementos e informações estejam bem estruturados e fáceis de encontrar. Utilize espaços em branco, organize o conteúdo em seções e utilize uma navegação intuitiva para facilitar a experiência do usuário.

5. Otimize o carregamento do site:

Um site lento pode afastar os visitantes e prejudicar a experiência do usuário. Certifique-se de otimizar o carregamento do seu site, reduzindo o tamanho das imagens, evitando o uso excessivo de plugins e otimizando o código do site.

6. Utilize um design responsivo:

Com o aumento do uso de dispositivos móveis, é essencial ter um site responsivo, ou seja, que se adapte a diferentes tamanhos de tela. O que garantirá uma boa experiência para os usuários que acessam o site pelo celular ou tablet.

7. Crie conteúdo relevante:

Um site profissional deve oferecer conteúdo relevante e de qualidade para os visitantes. Crie textos informativos, atualize o site regularmente com novas informações e utilize imagens e vídeos para enriquecer o conteúdo.

8. Inclua informações de contato:

É importante disponibilizar informações de contato para facilitar o contato dos visitantes com você ou sua empresa. Inclua um formulário de contato, endereço de e-mail e telefone para que os visitantes possam entrar em contato de forma fácil e rápida.

9. Utilize as melhores práticas de SEO:

O SEO (Search Engine Optimization) é essencial para que o seu site seja encontrado nos motores de busca como o Google. Utilize palavras-chave relevantes, otimize as meta tags e crie URLs amigáveis para os motores de busca.

10. Monitore e analise o desempenho do site:

Por fim, é importante monitorar e analisar o desempenho do seu site para identificar possíveis melhorias. Utilize ferramentas de análise, como o Google Analytics, para acompanhar o número de visitas, tempo de permanência no site, conversões, entre outras métricas.

Seguindo essas dicas, você estará no caminho certo para criar um site profissional e de qualidade. Lembre-se de sempre manter o site atualizado e otimizado para garantir a melhor experiência para os visitantes.

Vale a pena contratar agência de criação de site?

Sim, contratar uma agência de criação de site pode valer a pena, especialmente se você não possui conhecimentos técnicos ou tempo disponível para criar e manter um site por conta própria.

Uma agência especializada em criação de sites possui profissionais qualificados que sabem como desenvolver um site profissional, funcional e atrativo, levando em consideração as necessidades e objetivos da sua empresa.

Eles estarão aptos a criar um layout personalizado, escolher as melhores imagens e cores, criar uma estrutura de navegação intuitiva e otimizar o site para os motores de busca.

Além disso, uma agência de criação de sites também pode oferecer serviços adicionais como hospedagem, registro de domínio, manutenção do site e otimização para dispositivos móveis. Eles podem também oferecer suporte técnico contínuo, ajudando a solucionar problemas e realizar atualizações no site conforme necessário.

Outra vantagem de contratar uma agência é a possibilidade de obter um site com um design exclusivo e personalizado. Ao contratar uma agência, você terá a oportunidade de transmitir a identidade visual da sua marca de forma única, diferenciando-se dos concorrentes e criando uma experiência única para os visitantes do seu site.

Entretanto, é importante ressaltar que contratar uma agência de criação de sites não é a única opção. Existem plataformas e ferramentas disponíveis que permitem a criação de sites por conta própria, mesmo sem conhecimentos técnicos avançados.

Essas ferramentas podem ser uma opção mais econômica para empresas com orçamentos mais limitados e necessidades menos complexas.

Contratar uma agência de criação de sites pode ser uma opção valiosa para empresas que desejam ter um site profissional, personalizado e com suporte contínuo. No entanto, é importante avaliar suas necessidades e recursos disponíveis antes de tomar uma decisão.

Imagem de Oleksandr Pidvalnyi por Pixabay