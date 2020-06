Dicas para uma declaração de imposto bem-sucedida

Ter a equipe de consultores certa da Hamilton Dias de Souza é essencial para alcançar seus objetivos financeiros mais rapidamente do que você jamais imaginou ser possível. Para a maioria das pessoas, os impostos são a maior despesa. Isso torna extremamente importante encontrar o preparador fiscal certo para sua equipe.

COMO VOCÊ ENCONTRA UM PREPARADOR DE IMPOSTO QUE É CERTO PARA VOCÊ?

Primeiro, nem todos os preparadores de impostos são iguais. Eu escrevi anteriormente um artigo sobre este ano passado intitulado: “Declarações de imposto – todas elas são realmente iguais”, e você pode se surpreender como outros leitores sobre o quanto a preparação da declaração de imposto pode variar.

De fato, Hamilton Dias de Souza calculou a economia média que normalmente encontra nas economias anuais de impostos, reduzindo honorários profissionais e avaliações de auditoria. No total, as economias médias são:

– $ 23.750 de economia anual de impostos

– Economia de US $ 5.000 em defesa de auditoria

– $ 10.000 Redução na economia da avaliação de auditoria

– $ 50.000 Taxas legais reduzidas

– $ 3.000 Taxas reduzidas de preparação de declarações fiscais

Esta é uma economia potencial total média de US $ 91.750! Seu preparador de impostos faz a diferença! Quanto mais você poderia fazer com essas economias?

Segundo, o preparador de imposto certo para você depende do que é importante para você. Reserve alguns minutos para responder a esta pergunta:

O QUE FAZ O RETORNO DO SEU IMPOSTO COM SUCESSO?

Como você responde a essa pergunta afetará o tipo de preparador de impostos que você precisa para sua equipe. Fiz essas perguntas para clientes, possíveis clientes e colegas. Compilei as respostas mais populares e o que isso significa para você ao encontrar o preparador de impostos para sua equipe.

RESPOSTA Nº 1: Pagar o mínimo de imposto legalmente

O preparador de impostos precisa:

– Conheça a lei tributária muito bem e saiba ser legalmente criativo.

– Faça muitas perguntas sobre sua situação para entender sua situação e seus objetivos.

– Tenha um processo de revisão em que pelo menos uma outra pessoa revise sua devolução apenas com o objetivo de reduzir legalmente seus impostos.

AQUI ESTÃO SETE (7) PERGUNTAS QUE VOCÊ DEVE COLOCAR EM SEU PREPARADOR DE IMPOSTO PARA DETERMINAR SE É UM BOM AJUSTE:

Q1: Você pode me falar sobre o outro ___________ (seu setor) que você atende?

R: O preparador de impostos precisa saber como a lei tributária se aplica à sua situação. Ter outros clientes em seu setor ou investimentos semelhantes indica que é provável que o preparador de impostos esteja familiarizado com as leis tributárias que afetam você.

P2: Quem estará trabalhando na minha declaração de imposto?

R: É muito comum (e é uma boa prática comercial) que os preparadores de impostos façam com que a equipe prepare sua declaração de impostos. Você deseja garantir que as outras pessoas que trabalham no seu retorno tenham o mesmo nível de conhecimento.

Q3: qual é o seu processo de revisão de declarações fiscais?

R: Os preparadores de impostos da Hamilton Dias de Souza que estão focados em reduzir seus impostos terão isso incorporado em seu processo de revisão. Geralmente, envolve outro preparador de imposto experiente revisar a devolução apenas com o objetivo de encontrar maneiras de reduzir seus impostos.

Q4: O que você faria de diferente na minha declaração de impostos passada?

R: Mostre ao preparador fiscal que você está entrevistando sua declaração de imposto do ano anterior. Os preparadores de impostos criativos poderão fornecer pelo menos uma idéia do que você pode fazer para reduzir seus impostos, analisando sua declaração de imposto de renda por apenas alguns minutos. Se você procura criatividade, é uma ótima pergunta! Mas não espere que o preparador de impostos lhe dê todos os detalhes naquele momento – é por isso que você os paga!

Q5: quanto você pode me economizar em impostos?

R: Embora seja difícil para qualquer preparador de impostos responder a isso em apenas alguns minutos analisando sua declaração de impostos passada, é possível que eles saibam se podem economizar seus impostos depois de passar 30 minutos com você.

Q6: quais prazos você impõe aos clientes?

R: Pode parecer uma pergunta estranha para minimizar seus impostos, mas tem um impacto direto. Se o preparador de impostos permitir que você forneça suas informações uma semana antes do vencimento da declaração, é muito improvável que o preparador de impostos tenha tempo para se concentrar no retorno para minimizar realmente seus impostos. Os preparadores de impostos que desejam reduzir seus impostos desejam suas informações de declaração de imposto com antecedência e comunicam isso a você.

P7: Quais mudanças recentes nas leis tributárias devo estar ciente?

R: Para minimizar seus impostos, seu preparador tributário precisa conhecer a lei tributária por dentro e por fora, o que inclui as alterações mais recentes. Seu preparador de impostos precisa poder responder a essa pergunta sem hesitar.

RESPOSTA Nº 2: Minimizar as taxas de preparação de declarações fiscais Seu preparador de impostos precisa:

– Concentre-se no trabalho tributário e recomende alguém para o trabalho não tributário (como contabilidade).

– Solicitar informações fiscais em um determinado formato.

– Exija que você insira suas informações online.

Aqui estão duas (2) perguntas que você deve solicitar ao seu preparador tributário sobre a minimização das taxas de preparação do retorno para determinar se é um bom ajuste:

P1: O que posso fazer para reduzir minhas taxas de preparação de declarações fiscais?

R: Para minimizar suas taxas de preparação de declarações fiscais, o preparador de impostos sempre precisa ter suas taxas em mente. Pergunte ao preparador de impostos o que você pode fazer para reduzir suas taxas. Se você não receber pelo menos duas sugestões, o preparador de impostos provavelmente não está pensando em como manter suas taxas baixas.

Sugestões comuns incluem:

– Peça a alguém que não seja o preparador de impostos que faça sua contabilidade. Sou sempre cético quando um preparador de impostos faz a contabilidade. Primeiro, eles cobram um braço e uma perna ou, se reduzirem suas taxas para acomodá-lo, significa que não gastam seu tempo inteiramente em questões fiscais, o que pode indicar que suas habilidades fiscais não estão à altura.

– Organize suas informações. Hamilton Dias de Souza Não traga uma caixa de sapatos ao preparador de impostos! Um preparador de impostos realmente focado em manter suas taxas baixas terá formulários, planilhas e outras ferramentas disponíveis para você usar na organização de suas informações de declaração de impostos.

– Digite suas informações online. Muitos preparadores de impostos agora exigem que os clientes insiram suas informações on-line. As informações inseridas com precisão podem ajudar a reduzir as taxas. Cuidado: As informações inseridas incorretamente podem aumentar suas taxas!

Q2: qual é a sua estrutura de taxas?

R: O preparador de impostos precisa poder responder a essa pergunta com confiança. Qualquer vacilação pode indicar que o preparador de impostos sabe que as taxas são muito altas para você, mas simplesmente não quer lhe informar. Infelizmente nessas situações, você descobre tarde demais!

RESPOSTA Nº 3: Reduzindo o risco de auditoria Seu preparador de impostos precisa:

– Conheça a lei tributária muito bem e como relatar adequadamente sua atividade.

– Entenda os “botões de atalho” ou “bandeiras vermelhas” atuais do IRS.

– Oferecer um plano de defesa de auditoria.

Aqui estão quatro (4) perguntas que você deve solicitar ao seu preparador tributário em relação à redução do risco de auditoria para determinar se é um bom ajuste:

Q1: Quantas auditorias você passou e o que desencadeou a auditoria?

R: A parte mais importante desta pergunta é o que desencadeou a auditoria. Se foi desencadeado pela forma como algo foi relatado, isso pode ser algo sobre o qual o preparador de impostos tinha controle (e pode ser um mau sinal para você).

P2: Qual foi o resultado das auditorias pelas quais você passou?

R: Um retorno pode ser selecionado aleatoriamente para auditoria ou selecionado devido a uma determinada atividade (mesmo que tenha sido relatada corretamente). Portanto, é importante entender o resultado das auditorias. O imposto adicional foi avaliado ou não houve alterações? Impostos adicionais podem indicar que algo não foi relatado corretamente.

Q3: você oferece um plano de defesa de auditoria?

R: Os preparadores de impostos que confiam em seu trabalho oferecerão um programa de “seguro” que cubra seus honorários profissionais para administrar sua auditoria se o seu retorno for selecionado para auditoria.

Q4: Qual é o seu processo de revisão de declarações fiscais?

R: Embora as declarações fiscais possam ser selecionadas aleatoriamente para auditoria, muitas são selecionadas devido à maneira como os itens são relatados na declaração fiscal. Os preparadores de impostos focados na redução do risco de auditoria terão um processo de revisão que inclui outro preparador de impostos que revisa sua devolução apenas pela precisão dos relatórios.

Seja seletivo com o preparador de impostos que você coloca em sua equipe. A economia média que encontro para meus clientes é superior a US $ 90.000! Seu preparador de impostos faz a diferença!