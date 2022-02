Dicas para definir o mix de produtos do seu negócio

Ter um mix de produtos diferenciado é uma das principais maneiras de conseguir uma boa estrutura para sua empresa.

Ele define o quanto de diversificação você tem em suas prateleiras e acaba sendo um dos principais elementos para atrair novos consumidores para comprar produtos contra incendio.

Se você pretende trabalhar com o comércio varejista, determinar quais itens entrarão em seu mix de produtos é um dos pontos mais importantes para conquistar sucesso em sua empreitada.

Estes produtos são responsáveis por trazer novas possibilidades de engajamento, principalmente com relação a fidelização de seus consumidores. Esse tipo de interação é muito importante para gerar mais oportunidades de negócio em sua estrutura.

O pensamento comum é o de que quanto mais variedade de produtos relacionados a acessórios banheiro cromado você tiver, mais irá vender.

Entretanto, esse tipo de ação não funciona assim na prática, e você pode acabar tendo prejuízo com produtos que ficam nas prateleiras até o momento do vencimento.

Saber escolher assertivamente os itens que entrarão em seu mix de produtos é muito importante para garantir resultados mais satisfatórios a longo prazo com esse tipo de interação.

Existem inúmeros fatores que podem influenciar a escolha de um mix de produtos para uma empresa, como por exemplo:

Tipo de comércio;

Perfil do mercado;

Sazonalidade;

Região de atendimento.

Estes e muitos outros elementos são fundamentais para entender o tipo de produto que você deve colocar em suas prateleiras para conseguir conquistar bons resultados.

Acima de tudo, é importante entender seu público e as necessidades que eles possuem de um fornecedor de produtos de limpeza.

O público-alvo de sua empresa será o consumidor imediato dos produtos escolhidos para seu mix, e por isso eles tomam parte importante nesse tipo de decisão. Quanto mais você trabalha com foco no público consumidor de sua empresa, melhores os resultados.

Tenha em mente sempre que uma loja de varejo existe para servir ao público. Entender os problemas e desejos dessas pessoas é fundamental para garantir a compra, e mais do que isso, a fidelização de seus clientes.

Isso porque se o consumidor encontra o que precisa em seu estabelecimento, e tem uma experiência satisfatória, ele dificilmente buscará outras opções. Você continuará sendo o local de preferência para que ele faça as compras.

Conforme ele verifica os outros produtos de seu mix, pode acabar consumindo ainda mais do que o esperado, mas é importante que estes itens sejam planejados de maneira adequada para atrair o interesse dele.

A variedade de marcas e de produtos deve ser uma constante preocupação no planejamento estratégico de sua companhia, buscando ações de qualidade que possam otimizar seus resultados com relação a esse tipo de ação.

Dessa maneira, você consegue uma estrutura de atendimento mais otimizada para as vendas, com uma série de elementos importantes para conseguir trabalhar efetivamente nas vendas de seu mix de produtos com um distribuidor de material para construção.

Criando um mix de produtos de qualidade

Muitos empreendedores ainda têm dificuldades com esse processo, em grande parte por não saber exatamente que tipo de interação deve ser levada em conta na hora de organizar seu mix de produtos.

Por isso, existem algumas dicas que podem ser muito relevantes para você conseguir uma qualidade superior nesse tipo de interação. Além disso, é preciso ter em mente que cada empresa é única no mercado.

Simplesmente ter um bom mix de produtos não garante a chegada de novos clientes ou a fidelização de consumidores.

Esse processo é apenas parte das atividades que devem ser realizadas para otimizar ainda mais seus resultados e garantir uma boa estrutura de atendimento com material promocional de empresas.

Você deve adaptar estas dicas para sua realidade e entender melhor como aplicar estes conceitos para conseguir uma estrutura efetiva de vendas e garantir que seu mix de produtos seja o ideal para o mercado.

Conhecendo seu público

O consumidor tem um impacto direto em suas vendas, uma vez que ele irá consumir os itens que você está oferecendo em seu mix. Por isso, é fundamental saber o que as pessoas estão procurando e quais produtos têm uma saída maior em sua loja.

O primeiro passo para conseguir trabalhar com esse tipo de recurso é conhecer seu público-alvo. Este é um grupo de pessoas com gostos e interesses em comum, que tem uma propensão maior a consumir em seu estabelecimento.

Normalmente, existem vários pontos que permitem uma identificação melhor do público-alvo, ajudando-o a compreender melhor o que seus consumidores estão procurando em etiquetas para produtos quando vão ao seu local.

Quando você identifica os principais gostos e padrões de consumo destas pessoas, é possível pensar melhor no tipo de serviço que você está oferecendo.

Enquanto alguns clientes podem preferir conteúdos mais exclusivos e diferenciados, outros procuram opções por preço.

Essa análise é muito importante para trabalhar adequadamente com suas opções, aumentando seu potencial de vendas. Porém, em muitos casos o público-alvo ainda é um conceito genérico e que não consegue oferecer informações mais complexas.

Neste caso, o ideal é a utilização de uma persona. A persona é uma figura fictícia, criada com base nas informações que você possui sobre o público e em operações que a empresa já realizou anteriormente.

Uma persona é uma figura complexa, com traços psicológicos e sociais, que acaba dando muito mais profundidade para a figura, o que permite questionamentos acerca de suas estratégias mais objetivos.

Com base nesse tipo de ferramenta, você consegue identificar detalhes mais precisos de como o mercado está se posicionando, e como a persona pretende comprar produtos de limpeza, além do tipo de ação que você precisa fazer para conseguir um posicionamento adequado.

Nestes casos, o seu mix de produtos acaba ficando muito mais personalizado, e pronto para acertar no público que você está buscando.

Atenção sazonalidade

A sazonalidade tem um impacto direto na forma como você escolhe seus produtos, sobretudo no caso de itens perecíveis. Alguns produtos são mais requisitados em um determinado período do ano, e é importante que você não tenha falta deles.

As datas comemorativas são um dos momentos mais importantes para o comércio varejista, pois é onde os clientes estão ativamente procurando alguns itens em particular. Se você consegue se destacar nesse período, as chances são de fidelizar muito mais clientes.

A maioria das empresas aumenta suas vendas consideravelmente durante estes períodos, mas isso não possui uma garantia de continuidade.

É preciso se destacar com um bom mix para conseguir aproveitar esse tipo de estrutura com mais qualidade com um fornecedor de alimentos sem glúten.

Algumas datas também são conhecidas por serem boas épocas para compras. É o caso da Black Friday, por exemplo, onde é costume do mercado oferecer descontos de qualidade para os produtos oferecidos.

Neste período, é importante oferecer um mix de qualidade, focado nas necessidades de seus consumidores. Eles permitem que você consiga trabalhar com muito mais efetividade e qualidade dentro das possibilidades de sua empresa.

Estoque

Este é outro ponto fundamental com relação ao mix de produtos. Você deve ter um controle logístico muito bom para evitar sempre que possível a falta de produtos do mix em seu estoque, principalmente aqueles que têm muita saída.

Normalmente, quando um consumidor está procurando um item e não o encontra, ele vai até outro estabelecimento. Isso dá a chance deste outro lugar conquistar o consumidor e você perder um cliente a longo prazo.

Com um estoque sempre abastecido, você consegue manter seus clientes sempre consumindo em seu estabelecimento, gerando uma relação de confiança e ampliando as possibilidades de fidelização desse tipo de público.

Avaliando a concorrência

Uma boa estratégia para você compreender melhor o mercado é acompanhar a movimentação de seus concorrentes. Isso não significa, entretanto, tomar as mesmas ações e copiar suas estratégias.

O importante é identificar acertos e falhas nas ações que outras empresas estão fazendo para conseguir ter uma boa estrutura de planejamento estratégico, identificando pontos que você pode otimizar.

As pessoas gostam de encontrar empresas eficientes, mas identificarão se sua empresa está copiando descaradamente outra. Sempre preza pela originalidade, um elemento muito importante para seu sucesso comercial.

Esse tipo de ação ajuda você a escolher mais assertivamente seu mix de produtos, avaliando falhas nos outros mix e suprindo esse tipo de necessidade.

Considerações finais

Uma empresa de qualidade consegue oferecer um mix de produtos no ponto que seus clientes estão esperando, com variedade e qualidade em todas as opções. Entretanto, chegar a este nível requer tempo e paciência.

Com o conhecimento de como montar seu mix, você conseguirá trabalhar com mais assertividade, optando por produtos que consigam compreender a necessidade em seu entorno e tornando sua empresa mais destacada na região em que ela se encontra.

Este é um dos principais meios de garantir um bom mix de produtos para sua companhia, ouvindo as pessoas à sua volta e avaliando corretamente suas possibilidades.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.