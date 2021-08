Novo conceito em minimercado chega ao Vale do Paraíba

O Vale do Paraíba já conta com a SmartStore – um minimercado equipado com produtos essenciais, como alimentos, bebidas, itens de higiene e limpeza e que funciona 24 horas por dia. A primeira loja foi inaugurada no último sábado, (14/08), no condomínio Smart Residence no Altos do Esplanada em São José dos Campos.

Minimercado

Este modelo de minimercado integra experiência, agilidade e segurança para os moradores com um deslocamento de poucos metros, uma solução prática, 24 horas por dias, sete dias na semana, para qualquer necessidade imediata de itens básicos sem precisar sair do condomínio.

As informações sobre os produtos disponíveis em estoque e preços, podem ser consultados pelo aplicativo ou no portal do morador na web sem sair de casa.

O pagamento é feito no próprio local aproximando o código de barras do produto na leitora instalada no check-out, sem a presença de nenhum funcionário. No final, escolhe-se a forma de pagamento desejada.

SmartStore

Em menos de 1 mês, os licenciados da SmartStore no Vale, Lucas Rezende e Arthur Marega, lançarão mais 4 unidades, 2 em São José dos Campos (Condomínio Araçá e no Condomínio Esplanada do Sol), além da primeira loja em Taubaté (Condomínio Vistas do Vale). A empresa pretende seguir em rápida expansão dos negócios e chegar a mais de 10 unidades até o final do ano.