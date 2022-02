Dívida com Banco: Veja como negociar com cada um dos bancos sem sair de casa!

Para milhões de brasileiros, quitar a dívida com o banco é o principal objetivo agora. Quando a dívida começa a crescer, ela assume um efeito de bola de neve, que pode levar ao pior cenário: você ficar com o nome sujo no mercado de crédito.

Segundo o Mapa da Inadimplência divulgado pela Serasa em 2021, 62,25 milhões de pessoas se encontram endividadas. Isso significa que a cada 10 brasileiros, pelo menos 3 possuem dívidas bancárias no nome.

Então, como quitar dívidas com bancos? Prossiga com a leitura do artigo e veja como isso é possível!

Dívida com banco: como negociar as dívidas?

“29% das dívidas no Brasil estão relacionadas com os bancos e os cartões.” (fonte: Serasa)

Quando não é possível honrar um compromisso financeiro, o melhor a se fazer é negociar a dívida. É possível fazer isso de maneira simples: negociando de maneira direta com o gerente no banco ou sem sair de casa.

Os principais bancos do Brasil oferecem soluções de negociação por seus portais digitais ou por telefone:

Banco do Brasil : você pode renegociar no site do banco ou através do telefone Banco do Brasil ;

: você pode renegociar no site do banco ou através do ; Caixa : você pode renegociar um empréstimo, fatura do cartão de crédito ou financiamento habitacional pelo site do banco ou pelo telefone Caixa ;

: você pode renegociar um empréstimo, fatura do cartão de crédito ou financiamento habitacional pelo site do banco ou pelo ; Santander : você pode negociar as dívidas e definir as melhores condições no portal de renegociação;

: você pode negociar as dívidas e definir as melhores condições no portal de renegociação; Itaú : é possível negociar a dívida pelo canal de renegociação ou pelo telefone, ambos disponíveis no site do itaú;

: é possível negociar a dívida pelo canal de renegociação ou pelo telefone, ambos disponíveis no site do itaú; Bradesco: é possível renegociar a dívida pelo Internet Banking, pelo aplicativo Bradesco e pelas centrais de atendimento, disponíveis no site do Bradesco.

É possível negociar a dívida com vários outros bancos e instituições financeiras, mas como fazer isso da maneira certa?

Como realizar a negociação da dívida bancária?

Faça simulações de crédito para encontrar agentes financeiros com melhores propostas de negociação. É possível fazer a portabilidade de crédito Entre em contato com a instituição financeira antes de ser cobrado Proponha soluções para reduzir os juros da dívida Só aceite a proposta de negociação se puder arcar com o novo compromisso. Anote o nome e o protocolo de atendimento, assim como o que foi acordado, caso tenha que entrar novamente em contato para negociar

O que é portabilidade de crédito?

Sabia que é possível vender a sua dívida para outro banco, que oferece melhores condições e taxas? Isso se chama portabilidade de crédito. Nessa tática, dá para realizar a transferência do débito de uma instituição financeira para outra.

Com isso, é possível reduzir os juros da dívida ativa e até mesmo diminuir o número de parcelas mensais. Ao levar sua dívida para outro banco, fica mais fácil de quitá-la.

Como realizar a renegociação da dívida?

Caso as dívidas já se encontrem em andamento e as parcelas não caibam no orçamento, é hora de realizar a renegociação da dívida. Contudo, antes de tentar isso, é importante que consulte o saldo devedor diretamente com a instituição financeira.

O passo a passo para a renegociação da dívida é simples:

Entre em contato com o banco para renegociar a dívida. Não aceite qualquer proposta – ofereça uma contraproposta válida para reduzir os juros e as parcelas Tenha atenção com os juros abusivos, pois se forem muito altos, é melhor buscar alternativas de crédito melhores Chegue a uma proposta que esteja de acordo com o seu orçamento, de forma que não crie uma dívida ainda maior

O que é o Serasa Limpa Nome?

Cada banco apresenta as suas próprias regras e condições para negociação – o Serasa Limpa Nome tem a função de intermediar o processo. Ele não interfere no acordo, apenas facilita para que ele ocorra.

No site do Serasa Limpa Nome, é possível acessar todas as suas dívidas, simular a negociação e gerar o acordo sem burocracia. Porém, isso funciona apenas com os bancos parceiros do site: Santander, BMG, Itaú e Bradesco.

Como quitar as dívidas com os bancos?

O nome sujo não é bom para ninguém, já que limita as opções de crédito no mercado. Porém, de nada vale negociar (ou renegociar) a sua dívida, se a negociação virar apenas mais uma dívida. Então, como quitar as dívidas com os bancos?

Levante todas as dívidas pendentes numa planilha e priorize as que devem ser quitadas primeiro;

Defina uma meta mensal de economia para quitar as dívidas mais urgentes;

Seja mais criterioso com os seus gastos nesse momento;

Busque por rendas extras para aumentar o seu poder de pagamento;

Tenha mais controle financeiro.

Seguindo todas essas dicas, se torna mais fácil de quitar a sua dívida com o banco e parar de ficar no vermelho!