Dicas para conseguir aprovação de limite no cartão de crédito

Entenda sua pontuação de crédito, dívida e renda e solicite um cartão que se adeque ao seu perfil.

Solicitar um cartão de crédito pode ser tão simples quanto inserir suas informações em um formulário on-line e clicar em “enviar”. Mas ser aprovado para um cartão de crédito? Para alguns, requer um pouco de conhecimento e planejamento antes de aplicar. Além disso, muitas pessoas querem ter um cartão de crédito com limite alto, disponível para realizar compras, mas também buscam opções fora desse mercado, se interessando por opções mais fáceis como o uso da poupança, sempre há pesquisas de quanto rende 1 milhão na poupança ou valores menores. A poupança é um meio seguro de guardar dinheiro com rendimento mensal. Por isso muitas agências disponibilizam cartões com conta corrente e poupança.

Saiba mais sobre pontuações de crédito

As pontuações de crédito SCORE:

São um dos fatores mais importantes na decisão de um emissor de cartão de crédito de aprovar sua solicitação. Os bancos diferem na forma como concedem aprovações, mas as pontuações são normalmente classificadas pelos credores assim:

Obs: você consegue acessar seu score gratuitamente no site do SERASA CONSUMIDOR.

A maioria dos cartões de crédito de recompensas exige crédito bom ou excelente. Portanto, se você se esforçou para manter um bom histórico de crédito, talvez queira adiar a aplicação até que seu crédito melhore. Ou, em vez de cartões de recompensa, você pode considerar cartões seguros ou cartões projetados para pessoas com crédito ruim .

Melhore seu crédito

Sua pontuação de crédito aumentará se você:

Faça os pagamentos na hora.

Mantenha saldos baixos em cartões de crédito existentes.

Evite novas dívidas.

Reduza sua utilização de crédito criando um plano para pagar um saldo existente o mais rápido possível. E considere pagar as compras mais de uma vez por mês para manter seu saldo mais baixo ao longo do mês.

Prepare-se para as perguntas que serão feitas

Ao se inscrever, você receberá perguntas semelhantes, independentemente da empresa que está emitindo o cartão. Isso ajuda o emissor a decidir se aprova você para o cartão. Na maioria dos casos, você terá que fornecer seu número de Seguro Social, por exemplo.

E como as pontuações de crédito não refletem sua renda, eles perguntaram sobre isso.

Os emissores de cartões usam a renda para calcular sua relação dívida/renda , o que ajuda a determinar sua capacidade de fazer pagamentos. Melhore seu índice aumentando a renda ou diminuindo a dívida.

Se você ganhar dinheiro fora do seu emprego em tempo integral, inclua-o em sua inscrição. Contanto que você tenha 21 anos ou mais, você pode incluir sua renda familiar, incluindo a renda de seu cônjuge ou parceiro , em sua solicitação de cartão de crédito.

Aplique estrategicamente

Se você tem crédito ruim, pode não ser aprovado para um cartão com um grande bônus de inscrição e recompensas lucrativas. Cada solicitação de cartão de crédito pode diminuir temporariamente sua pontuação de crédito, portanto, considere usar uma ferramenta on-line para pré-qualificar .

Você também pode ligar para o emissor do cartão e perguntar sobre os requisitos de um cartão específico.

Você pode ter mais facilidade em obter a aprovação de um cartão de crédito seguro, que usa um depósito em dinheiro que você faz após a aprovação para “proteger” sua linha de crédito. Alguns dos melhores cartões seguros oferecem recompensas em dinheiro, valores de depósito flexíveis e a chance de atualizar para um cartão não seguro (e receber seu depósito de volta).

A linha de fundo

Ser negado por um cartão de crédito pode prejudicar tanto psicologicamente quanto em termos de efeito em sua pontuação de crédito.

Por isso é fundamental fazer um balanço da sua situação de crédito antes de solicitar seu próximo cartão e escolher o melhor cartão.

Foto: Freepik