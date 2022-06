Árbore Engenharia chega em São José dos Campos e promove feirão de imóveis no Shopping Vale Sul

Com breve lançamento na cidade, a construtora fará análise de financiamento de interessados em adquirir uma unidade do residencial Conquista

Considerada a 15ª maior construtora do Brasil pelo INTEC e com mais de 30 obras em andamento, a Árbore Engenharia anuncia a sua chegada na cidade de São José dos Campos. Com bastante força no interior paulista, a empresa viu no Vale do Paraíba um grande potencial de negócios e vai anunciar, em evento no Shopping Vale Sul, entre 9 e 13 de junho, o empreendimento residencial Conquista, breve lançamento que contará com o programa Casa Verde e Amarela.

Com 128 unidades de apartamentos divididas em 2 torres, o Conquista conta com áreas de lazer com piscinas adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, playground, pet place e quadra esportiva. No evento sediado no Shopping Vale Sul, a Árbore Engenharia fará avaliação para os interessados em realizar um financiamento. Para isso, basta comparecer no estacionamento do centro de compras entre 10h e 20h com os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de residência atual;

Comprovante de renda;

3 últimos holerites;

Carteira de trabalho;

Certidão de nascimento;

Extrato do Fundo de Garantia (FGTS)

De acordo com Alessandro Celestino, Diretor Comercial da Árbore Engenharia, São José dos Campos é uma cidade estratégica para construir um empreendimento. “É uma cidade pujante, com mais de 700 mil habitantes, e que ansiava por lançamentos econômicos e mais completos. É exatamente nesse momento em que trazemos o Conquista, um projeto de dois dormitórios com lazer de clube para toda a família, com as facilidades do programa Casa Verde e Amarela. Este, com certeza, é o primeiro de muitos outros que virão aqui na região do Vale do Paraíba”, finaliza.

Feirão de imóveis – Árbore Engenharia

De 9 a 13 de junho

Shopping Vale Sul – Estacionamento

Das 10h às 22h

Av. Andrômeda, 277 – Jd. Satélite

Árbore Engenharia

Fundada em 1998 na cidade de Belo Horizonte, a Árbore Engenharia é uma construtora de grande porte que acumula mais de 20 mil unidades entregues. Com bastante força no interior de São Paulo, a companhia está em constante atualização e estudo das tendências de mercado, com mais de 30 obras em andamento. Considerada a 15º maior Construtora do país pelo Ranking INTEC 2022, a Árbore Engenharia tem como foco empreendimentos de setor econômico, médio e alto padrão. Neste último segmento, criou a marca Arbore Signature e tem mirado no Nordeste e todo seu potencial de mercado. Possui as certificações PBQP-H Nível A , ISO 9001/2015, AQUA-HQE™ Social e Certificação NDT da Caixa Econômica.