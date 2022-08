Como a apneia do sono pode afetar a saúde bucal?

A apneia do sono é quando o paciente passa a ter dificuldades respiratórias no seu momento de descanso.

Isso é algo comum, e muitas pessoas não sabem que possuem. Mas como esse distúrbio pode trazer consequências para a saúde bucal? Entenda mais sobre o assunto neste artigo.

O que é a apneia do sono?

A apneia do sono é um distúrbio respiratório mais frequente. Com isso, a musculatura vai relaxando e a passagem de ar fecha, o que faz a pessoa despertar.

Muita gente pensa que dormir mal é ter dificuldade para repousar, mas quem tem apneia do sono, consegue descansar de forma fácil.

O ronco apesar de ser o que mais incomoda, não é o problema mais grave da apneia do sono.

O primeiro sinal da apneia é acordar com a sensação de que não dormiu direito. Essas pausas vão ficando mais longas e com isso, a pessoa passa a ter alteração na oxigenação do sangue.

Os principais sintomas da apneia do sono, são:

Fadiga;

Ronco;

Sonolência excessiva;

Dificuldade de concentração;

Irritabilidade;

Alterações no humor;

Problemas de memória.

Esses sintomas, além de comprometer a qualidade do sono, podem ter consequências graves à saúde. Então, aumenta o risco de hipertensão, infarto e até mesmo AVC.

As evidências são que quanto mais cedo é feito o tratamento, mais fácil é de evitar a progressão da doença principal.

O principal, é quando começa a perceber que o sono está de baixa qualidade. Por conta disso, é sempre importante fazer uma investigação.

O ideal é que se alguma coisa não estiver correndo bem durante a noite, deve então, imediatamente, fazer um acompanhamento com o profissional.

Você sabia que a saúde bucal está relacionada ao sono?

O sono é muito importante para a saúde geral, envolvendo o sistema imunológico, digestivo e respiratório. Porém, também é fundamental para a cavidade bucal.

A arcada dentária está ligada às vias aéreas respiratórias e quando elas estão obstruídas, isso pode causar dificuldades na respiração durante o sono.

Dessa forma, os principais distúrbios são a apneia e o ronco.

Possivelmente, as pessoas passaram a respirar pela boca, o que pode deixar o céu dela mais alto e profundo.

Geralmente, a língua vai até a orofaringe, e o simples fato de respirar pela boca pode causar consequências, como dentes tortos, sendo necessário então, um tratamento com aparelho transparente.

A língua passará a empurrar os dentes, podendo deixá-los de forma torta, que podem se tornar propensos à junção de bactérias. Se isso ocorrer, é importante iniciar o tratamento ortodôntico.

Além dos adultos, este fato de respirar com a boca aberta pode ser muito comum, principalmente durante a infância.

Para que não possa prejudicar o desenvolvimento da arcada dentária infantil, é importante que os responsáveis façam uma consulta no dentista de criança.

Como fazer o tratamento?

O especialista mais indicado para fazer o tratamento, é o buco maxilo facial e um otorrinolaringologista.

Eles podem solicitar um exame que chama polissonografia. Nele, o paciente dorme e o sono passa a ser analisado e passam a verificar em qual estágio se encontra.

Será investigado quantas vezes a pessoa para de respirar durante o sono e por quanto tempo, analisando principalmente o oxigênio.

Caso a pessoa tenha mais do que 5 apneias por hora, então é um nível leve. Agora, se for de 15 a 30, é considerado moderado, porém de 30 para cima, já é um estágio grave. Se a saturação do indivíduo cai ao longo da noite também é um fator de gravidade.

Quando for o caso de apneia leve, só o ato de emagrecer já auxilia. Agora, se for mais alta, pode se considerar um aparelho integral para o avanço da mandíbula.

Então, é necessário ir até o consultório dentista para que ele possa indicar o melhor tratamento, por meio de um aparelho.

Ele é conhecido como um aparelho ortopédico e serve para projetar a mandíbula para a frente. Com isso, ele segura, enquanto a pessoa dorme.

Isso faz com que as vias aéreas sejam abertas e a pessoa possa ter uma respiração melhor durante a noite. Portanto, um tratamento com aparelho dentário móvel pode ser muito preciso.

Em algumas situações, é até necessário até mesmo fazer uma cirurgia ortognática, que é realizada por dentro da boca e ajuda a soltar o maxilar superior do queixo. Nesse caso, ela auxilia na melhora da respiração.

Além disso, caso deseje ter mais informações e um melhor tratamento para todas essas questões, é extremamente importante ir até uma clínica de odontologia.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Qualivida Online, site no qual é possível encontrar diversas informações e conteúdos sobre os cuidados com a saúde física e mental.

Imagem de Claudio_Scott por Pixabay