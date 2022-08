Entenda os benefícios de brincar com os filhos

Brincadeira não é só coisa de criança; pais que brincam com os filhos conseguem fortalecer os vínculos emocionais, estimular o desenvolvimento infantil e se divertir

Todos nós temos aquela memória gostosa da infância que aquece o coração e nos faz ter saudade do tempo que já passou. Essa sensação de ter aproveitado ao máximo uma fase da vida é algo muito incrível de experimentar, e a participação dos pais em criar bons momentos de diversão com filhos é essencial para isso.

A infância é um dos principais períodos para o desenvolvimento humano. Nos primeiros anos de vida, as habilidades sociais, motoras e cognitivas são estimuladas pela primeira vez, e, assim como todas as novas experiências, as crianças precisam adquirir confiança e coragem aos poucos para se jogar na famosa tentativa e erro.

E sabe qual é o lugar ideal para proporcionar aos pequenos esse incentivo? O lar. É no coração da família que as crianças encontram uma fortaleza capaz de promover suas seguranças – e inseguranças também, em caso de experiências negativas. Por isso, o envolvimento dos pais ou responsáveis se mostra tão fundamental nessa fase da vida.

Além de fortalecer os laços familiares ensinando que naquele ambiente é possível contar com uma rede de proteção confiável, que estará ali sempre que preciso, durante as brincadeiras, os pais também têm a oportunidade de conhecer, de forma lúdica, as individualidades da criança para impulsionar ainda mais o desenvolvimento infantil.

Isso acontece porque os momentos de descontração permitem estreitar os vínculos emocionais e observar certos tipos de comportamento. Afinal, as brincadeiras formam uma atmosfera para que os pequenos se sintam livres para despertar a criatividade, explorando suas próprias experiências, novos conhecimentos, sentimentos e reações.

Imagine, por exemplo, uma criança que demonstra ter traços de egoísmo ou que não sabe lidar com as frustrações; essa será uma boa hora para ensinar, de forma lúdica, lições importantes como empatia, humanidade, respeito e colaboração, sem fazer com que a criança se sinta mal pela correção e possa absorver um novo aprendizado.

É possível fazer isso de diversas maneiras, seja com as diversões mais tradicionais como o esconde-esconde ou com as que integram itens como carrinho de brinquedo, jogos de tabuleiro, entre outras. O importante é não deixar as brincadeiras de lado; afinal, a validação e o interesse dos pais aumenta a sensação de pertencimento e segurança, proporcionando um crescimento saudável e mais confiança para os pequenos lidarem com o mundo.

Além de tudo que já citamos aqui, as brincadeiras também liberam serotonina e endorfina nas crianças, reduzindo estresse, ansiedade e aumentando o ânimo e a alegria. Para os pais, não é diferente, pois esses momentos de qualidade elevam os níveis de dopamina e serotonina, contribuindo com a sensação de bem-estar.

As responsabilidades do dia a dia podem pesar na rotina, mas separar um tempo para a diversão só traz benefícios para toda a família. Então, desperte a sua criança interior e embarque em aventuras imaginárias para fortalecer o desenvolvimento e estreitar os vínculos com os pequenos.

Foto:ISTOCK