CCR NovaDutra completa 25 anos de operação da via Dutra

Pioneira e inovadora, Concessionária transformou a rodovia e contribuiu para o desenvolvimento de cidades lindeiras

A CCR NovaDutra completa, nesta segunda-feira (01/03), 25 anos de administração da rodovia Presidente Dutra, considerada a rodovia mais importante do país. Nesses 25 anos de administração e operação, a concessionária investiu mais de R$ 23 bilhões na recuperação e modernização da rodovia. Em seus 402 quilômetros, a Via Dutra atende diretamente a 36 municípios, incluindo as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, que, somados, compreendem uma população aproximada de 25 milhões de habitantes.

Infraestrutura e modernização

No dia 1º de março de 1996, a CCR NovaDutra assumiu a administração da Presidente Dutra, com o compromisso de modernizar a estrada por um período de 25 anos.

Quando a CCR NovaDutra iniciou os trabalhos, a rodovia apresentava um cenário de deterioração, com pistas esburacadas, sinalização precária, defensas metálicas retorcidas, mato alto no canteiro central e muita sujeira ao longo dos seus 402 quilômetros. Para mudar este cenário, a Concessionária empreendeu um dos mais intensos cronogramas de obras da engenharia brasileira para a reforma de uma rodovia.

Os investimentos englobam a construção de 2.192 quilômetros de dispositivos de segurança (Barreiras de concreto, defensas metálicas e telas antiofuscantes), 430 mil m² de sinalização horizontal, 7.643 dispositivos de drenagem (superficial e profunda), 94,6 quilômetros de pistas marginais, 38 novas pontes e viadutos, recuperação de 153 pontes, 107 viadutos, 50 passarelas e 24,9 milhões de m² de asfalto de pistas, trevos e acessos.

A CCR NovaDutra conta com mais de 500 colaboradores treinados e capacitados que atuam no atendimento médico e mecânico, 24 horas por dia em 11 Bases Operacionais ao longo da rodovia. Todos os atendimentos partem do Centro de Controle de Operações que monitora toda a extensão da rodovia através de 104 câmeras de monitoramento. Os atendimentos também são realizados através do Disque CCR NovaDutra pelo número 0800-0173536 que recebe em média 12 mil ligações por mês.

CCRFM 107.5 NovaDutra

Todo esse investimento e serviços aos clientes, que trafegam diariamente pelos 402 quilômetros da rodovia, contribuíram para a redução de 73% no número de vítimas fatais. No início da concessão, em 1996, foram registradas 520 ocorrências. Já no ano passado, as ocorrências caíram para 141. As campanhas de conscientização realizadas mensalmente pela Concessionária, com distribuição de folhetos informativos e instalação de faixas com dicas de segurança e mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), além da CCRFM 107.5 NovaDutra, um importante canal que leva informação em tempo real sobre as condições de tráfego da rodovia, dicas diárias de direção segura e informações, são ferramentas que contribuem para a conscientização dos motoristas da via Dutra e na redução de acidentes.

Um olhar além do eixo da rodovia

Ao longo dos anos, a CCR NovaDutra também investe no desenvolvimento dos municípios lindeiros à rodovia por meio de ações de responsabilidade social que beneficiam usuários da rodovia e as comunidades do entorno. Através do Instituto CCR, a Concessionária apoia instituições por meio de leis de incentivo, em projetos culturais, esportivos, educativos e de saúde.

Destaque para os projetos de investimentos próprios, como o programa Caminhos para a Cidadania, que já formou de alunos do primeiro ao quinto anos das redes públicas municipais de ensino e o posto do Programa Estrada para a Saúde, que oferece ao profissional do volante atendimentos odontológicos, de enfermagem e consulta médica. Só em 2020, o Programa Estrada para a Saúde, na via Dutra, realizou mais de 3 mil procedimentos médicos e odontológicos para os caminhoneiros.

CCR NovaDutra

