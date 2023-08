Os erros mais comuns em textos e como evitá-los com a revisão adequada

A habilidade de escrever de forma clara, coesa e correta é essencial em diversas esferas da vida, seja na escola, no trabalho ou, até mesmo, nas interações diárias. No entanto, é bastante comum cometermos erros durante o processo de redação.



Seja por distração, falta de conhecimento gramatical ou pressa em concluir o texto, esses erros podem comprometer a compreensão das nossas ideias e prejudicar a comunicação escrita.

Felizmente, existe uma solução eficaz para minimizar esses equívocos e aprimorar a qualidade dos textos: a revisão. A revisão de texto consiste em uma etapa fundamental do processo de escrita, na qual a pessoa responsável pela revisão analisa o texto minuciosamente, identificando erros gramaticais, incoerências, falta de clareza e outros problemas.

Neste artigo, apresentaremos os erros mais comuns encontrados em textos e estratégias para evitá-los por meio de uma revisão cuidadosa. Abordaremos desde erros ortográficos e gramaticais até problemas de coesão e coerência. Com essas dicas, você estará mais preparado para escrever textos claros e livres de equívocos, destacando-se tanto na esfera acadêmica quanto na profissional.

Isso porque, ao entender e evitar esses erros, você garantirá que suas mensagens sejam transmitidas de maneira efetiva e que suas ideias sejam compreendidas da forma desejada. A revisão de texto não é apenas uma atividade opcional, mas, sim, um processo essencial para alcançar a excelência na escrita como atividade profissional.

Erros ortográficos e de digitação

Um dos erros mais frequentes em textos envolve falhas de ortografia e digitação. Palavras escritas de forma equivocada ou com letras trocadas podem prejudicar a credibilidade do autor e dificultar a compreensão do leitor. Para evitar, é necessário realizar uma revisão atenta do texto. Utilizar corretor ortográfico e gramatical pode ser útil, mas não substitui a atenção humana. Recomenda-se também pausas entre a escrita e a revisão, para visualizar os erros com mais clareza.

Erros gramaticais

Erros relacionados à gramática podem ocorrer na concordância verbal e nominal, uso inadequado de pronomes, regência verbal e nominal, entre outros. Para evitá-los, é importante revisar o texto prestando atenção a esses aspectos gramaticais.



Para esse fim, é recomendado o estudo constante da língua e o uso de materiais de apoio, como gramáticas e guias de redação. Pode-se também pedir a opinião de outras pessoas, pois elas podem identificar erros que passaram despercebidos.

Problemas de coesão e coerência

A coesão e a coerência são elementos essenciais em um texto bem escrito. A coesão se refere à conexão lógica e fluidez entre as palavras, frases e parágrafos, enquanto a coerência diz respeito à clareza e ao sentido das ideias apresentadas. Erros nesses aspectos podem tornar o texto confuso e difícil de ser compreendido.



Por esse motivo, é indicado revisar o texto procurando perceber falta de conexão entre as partes, uso inadequado de conectivos e desenvolvimento insuficiente de ideias. Ler o texto em voz alta para identificar problemas de fluidez e buscar feedback de outras pessoas são boas alternativas.

Uso inadequado de pontuação

A pontuação é uma ferramenta essencial para organizar as ideias e garantir a clareza do texto. Erros de pontuação, como vírgulas mal colocadas, falta de ponto final ou uso excessivo de ponto-e-vírgula, podem prejudicar a compreensão do texto.



Ou seja, é importante revisar o texto e eliminar esses erros específicos. Utilizar guias de pontuação e buscar conhecimento sobre as regras de uso dos sinais de pontuação também são estratégias eficazes.

Revisão profissional

Como apresentado neste conteúdo, os erros mais comuns em textos, como os de ortografia, gramática, coesão, coerência e pontuação, podem comprometer a qualidade e a clareza da mensagem que desejamos transmitir.

A revisão cuidadosa, realizada com pausas, atenção aos detalhes e o uso de recursos como corretor ortográfico e gramatical, é fundamental para identificar e corrigir essas falhas.



Da mesma forma, buscar o auxílio de materiais de referência, como gramáticas e guias de redação, e contar com a opinião de outras pessoas são práticas valiosas para aprimorar a qualidade da escrita. Além disso, há profissionais especializados em revisão de texto, e você pode contratá-los para ter um texto livre de todos os problemas aqui relatados.

Lembre-se de que a revisão não deve ser negligenciada ou considerada uma etapa secundária, sendo uma parte essencial do processo de escrita. Assim, ao dedicar tempo e atenção à revisão, estaremos no caminho certo para nos tornarmos escritores mais competentes e comunicadores mais eficazes.

Foto de Vlada Karpovich: https://www.pexels.com/pt-br/foto/artigo-clausula-produto-peca-4050347/