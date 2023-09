Dia do Sexo – Por Natali Gutierrez e Renan

No calendário de datas especiais, o Dia do Sexo possui o seu próprio espaço reservado: 6 de setembro, também conhecido como 6/9. Esta data intrigante foi estabelecida em 2008 após uma ação promocional de uma marca de preservativos. Desde então, o Dia do Sexo se firmou como um dia de celebração e homenagem ao prazer e ao autoconhecimento.

A prática sexual não é apenas um ato de intimidade, mas também é reconhecida por trazer benefícios significativos à saúde e ao bem-estar do organismo. Portanto, não há maneira melhor de comemorar o Dia do Sexo do que mergulhar na experiência. Seja desfrutando da jornada individual ou compartilhando momentos íntimos com sua parceria, Natali Gutierrez e Renan de Paula, fundadores da Dona Coelha, compartilham dicas para celebrar essa ocasião.

“Ao celebrar o Dia do Sexo, abra-se para novas experiências, encontre formas de autoconhecimento e prazer, e aproveite cada momento de conexão íntima. Seja qual for a sua abordagem, lembre-se de que o Dia do Sexo é uma oportunidade para honrar o prazer e a intimidade consigo mesmo e com sua parceria”, finaliza.

Para ajudar a tornar o dia 6/9 verdadeiramente inesquecível, Natali deixa três dicas:

Dia do Sexo

Para comemorar o dia do sexo, nada melhor do que se aventurar e experimentar coisas que sempre quis. Se você está em um relacionamento lésbico, uma nova forma de comemorar a data investindo em sextoys que possam ser utilizados por duas vulvas ao mesmo tempo. O estímulo duplo vai intensificar o momento e proporcionar orgasmos deliciosos

Mas, se você por acaso está em um relacionamento heterossexual, reformular a intimidade com a parceria utilizando cosméticos íntimos também pode ser uma ótima aposta! Géis excitantes, óleos para massagem e lubrificantes com sabor vão trazer um gostinho especial para o sexo à dois. Se permitam! A liberdade é sempre o primeiro passo para descobertas incríveis.

Relações entre dois homens também podem esquentar muito no dia do sexo! Se você e seu parceiro querem coisas diferentes para comemorar o 6/9, explorem os fetiches individuais e do casal, e usem sextoys para trazer ainda mais prazer à relação.”

Renan de Paula, enfatiza a importância de estar bem consigo mesmo para maximizar o prazer durante o ato sexual: “Para uma experiência sexual gratificante, é crucial estar em sintonia consigo mesmo. Ao deixar de lado medos e ansiedades, é possível criar um espaço para o prazer florescer.”

Renan também compartilha algumas orientações para alcançar a realização sexual:

“É valioso refletir sobre seu estado emocional dentro do relacionamento que você vive. Analise sua felicidade, identifique aspectos que podem ser melhorados e permita que essas reflexões guiem você para novos horizontes na vida sexual”, completa Renan.

Dona Coelha

Para tornar essa celebração ainda mais especial, a Dona Coelha sugere alguns produtos que podem contribuir para um Dia do Sexo incrível e inesquecível:

