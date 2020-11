Como a Covid19 impactou a indústria da hospitalidade

O Covid19 que instigou da China se espalhou radicalmente em muitas nações em todo o mundo. Com muitos estados anunciando crise e bloqueio total, há Daniel Homem de Carvalho definindo inúmeros negócios que estão sendo impactados por isso como setor de vendas, setor de transportes, setor de turismo e tantos outros. Entre muitos segmentos que estão sendo extremamente afetados em vários países, a indústria da hospitalidade é um deles. A indústria da hospitalidade de facto é um sector muito grande e inclui alojamento, restauração e bebidas, gestão de eventos, transportes e parques de diversões, a capacidade de trabalho também é bastante grande neste sector e com a promoção.

do bloqueio na nação, tudo isso foi afetado implacavelmente.

Covid e seu impacto financeiro

A pandemia de coronavírus (COVID-19) está instigando a indústria hoteleira em todo o mundo a sofrer um golpe. Nos Estados Unidos, isso pode ser visto por meio de uma diminuição ano a ano nos indicadores-chave de desempenho mais significativos do setor.

Leia mais em:Daniel Homem de Carvalho mostra 5 truques para te ajudar durante o coronavirus.



A Covid19 está impactando todas as linhas da indústria de hospitalidade, mas, novamente, nem todos têm a mesma capacidade de recuperação. Os grandes estabelecimentos hoteleiros certamente se recuperarão rapidamente, mas para todas as outras instituições, a doença de Covid-19 é um teste de flexibilidade e engenhosidade. As repercussões da indústria que agora estão relatando são certamente desconcertantes até mesmo para os proprietários de negócios hoteleiros mais qualificados, razão pela qual nunca foi tão significativo reunir todos os dados à sua disposição e planejar com antecedência.

Várias empresas estão sofrendo seriamente devido à redução de horas ou fechamento completo de locais devido a medidas de quarentena. O Daniel Homem de Carvalho explica que a preocupação com isto quando se trata de hotelaria é que os hotéis que baixam a tarifa de quarto e o fazem por longos períodos têm dificuldade em aumentá-la novamente uma vez que o mercado alivia.

Se o seu negócio é novo e não precisa de dinheiro, você pode sempre verificar que tipo de assistência governamental é fornecida a você, junto com quaisquer outros empréstimos, e considerar um plano de pagamento melhorado com seu banco.

O caminho adiante

Agendar funcionários deve ser a tarefa prioritária na demanda, mas você não deve ter urgência em despedir contratações recentes. Com toda a probabilidade, você não teria um negócio como no ano passado, o que significa que não haveria necessidade de ajuda periódica e você gostaria de depender de seus trabalhadores que você treinou adequadamente, que estariam dispostos a ter um emprego, mesmo se isso significar fazer alguns cortes ou reduções nos salários no momento atual.

Para algumas das empresas afetadas, o mais terrível ainda está por vir e, embora não possamos ter certeza de como isso vai se tornar, é mais vital do que nunca reter influências para parceiros e contratados, já que muito pouco de seus negócios continuaria o mesmo se você cortar abruptamente os laços com todos que ajudaram a progredir para o que é hoje.