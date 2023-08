Shopping Jardim Oriente comemora aniversário de expansão com o megaevento “Vale Nihon Matsuri Festival Brasil Japão”

Uma boa opção para o feriadão da independência com gastronomia, atividades culturais e shows, incluindo karaokê livre

Shopping Jardim Oriente comemora o aniversário de 2 anos de expansão e 115 anos de imigração japonesa no Brasil com evento “Vale Nihon Matsuri Festival Brasil Japão”, de 7 a 10 de setembro, com atrações para toda a família que incluem danças e músicas tradicionais, karaokê, cosplay, taiko, artes marciais e shows musicais. As atrações e o estacionamento são gratuitos.

Além das atividades será possível conhecer as tradições japonesas com estandes com bazaristas, decoração, ilustração e uma deliciosa gastronomia com pratos típicos tais como: yakisoba, sushi, sashimi, tempurá, guioza e yakitori, tradicional café japonês, sobremesas e doces japoneses, além de pastel tradicional de feira, hot dog oriental e também, culinária brasileira.

“O Shopping Jardim Oriente sempre busca promover boas experiências aos clientes. Neste aniversário de 2 anos de expansão pensamos em realizar um evento que oferecesse além de entretenimento gratuito, que fosse uma homenagem tanto para a história do bairro com os imigrantes japoneses quanto para o local onde o centro de compras está instalado, que abrigou a empresa Kanebo e seus funcionários vindos do Japão. É uma comemoração carregada de tradição, valorizando o passado e mostrando as novidades do empreendimento administrado pelo Grupo AD”, explicou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

Todos os dias o palco será livre para quem quiser participar do karaokê e animekê.

” A animação está garantida para todas as idades para este feriado prolongado. Acredito que um dos momentos esperados será o karaokê. Além de ser uma oportunidade para conhecer toda a riqueza cultural dos japoneses e degustar a sua culinária. Durante estes dias o Japão será aqui, brincou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente

“O Vale Nihon Matsuri Festival Brasil Japão”

“O Vale Nihon Matsuri Festival Brasil Japão” está na sua terceira edição e pela primeira vez estaremos com o evento em shopping, nessa missão incrível de comemorar o aniversário de expansão do Shopping Jardim Oriente. Para isso, preparamos uma programação especial”, falou um dos organizadores do evento, Mauro Oliveira.

Confira a Programação do Palco:

07 de setembro – Quinta -feira



13h00- ABERTURA E JU SAMA

Nosso apresentador vai dar um show

14h00 – MÚSICA E CANTO JAPONÊS

Apresentação musical com a professora Noriko E.E.Prof. José Vieira Macedo



15h00 – ARTES MARCIAIS E BALET

Associação Campo dos Alemães



17h30 – TAIKO & ODORI – MARI NISHIMURA E MIDORI SATO

Apresentação com odori, taiko, dança e canto



19h00 – KARAOKÊ E ANIMEKÊ

Palco aberto, venha dar um show



08 de setembro – Sexta-feira



15h00 – KARAOKÊ E ANIMEKÊ

Palco aberto, venha dar um show



18h00 – MIDORI & MAYUMI

Matsuri dance e Bom Odori – interação com o público



20h00 – K-POP SHOW

Apresentações de grupos e solos



21h00 – SHOW MUSICAL

Um show para todos os estilos





09 de setembro – Sábado



13h00 – APRESENTAÇÃO MUSICAL E ARTE

Associação Campo dos Alemães



15h00 – DANÇA TRADICIONAL – MÁRCIA KATURAGUI

Apresentação com odori, dança e canto



17h00 – GOOKAI WADAIKO

Grupo de Taiko – São José dos Campos



19h00 – DIOGO MIYAHARA – CANTOR

Tokusatso music show



20h00 CILIA – CANTORA SP

Sertanejo Pop



10 de setembro – Domingo



12h00 – KARAOKÊ E ANIMEKÊ

Venha dar seu show em nosso palco



13h00 – KARATÊ SHOW E ACADEMIAS

Apresentação de artes marciais



14h00 – MÚSICA E CANTO JAPONÊS

Apresentação musical com a professora Noriko

E.E.Prof. José Vieira Macedo



16h00 – DESFILE COSPLAY – GEEK

Venha se divertir e encontrar seus amigos



18h00 – ANA CECÍLIA – POP MUSIC

Músicas para todas as idades e estilos

Horário de Funcionamento do Vale Nihon Matsuri Festival Brasil Japão

Quinta feira, 07 de setembro, das 12h às 20h.

Sexta feira, 08 de setembro, das 12h às 22h.

Sábado, 09 de setembro, das 12h às 22h.

-Domingo, 10 de setembro, das 12h às 20h.

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br

Estacionamento: GRATUITO

