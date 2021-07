CAMPINAS EXPANDE INFRAESTRUTURA PARA TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS ALTERNATIVOS

Uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo viu crescer nos últimos anos a demanda por serviços de saúde e bem-estar, a exemplo de novos spas urbanos e clínicas de massagens,que são verdadeiros refúgios para aliviar tensões e estresse do dia a dia, oferecendo bons momentos de prazer

Próxima à Capital paulista e conhecida pelo alto índice de desenvolvimento humano e econômico, Campinas há algum tempo tem se destacado com hot spot de uma região em que a procura por terapias alternativas vem crescendo sem parar. Tanto de moradores quanto de pessoas que vão ao município a negócios.

Moradores de cidades como Americana, Valinhos, Jaguariúna, Indaiatuba, Itatiba, Vinhedo e Paulínia, entre outras, localizadas na Região Metropolitana de Campinas (RMC), também aproveitam o aumento da disponibilidade, por exemplo, de clinicas e spas urbanos, além de profissionais que atendem em domicilio.

O mercado tem provado de todo tipo de massagem, como as terapêuticas e as sensuais, responsáveis por proporcionar diversos benefícios, como relaxamento, alívio do estresse e do cansaço, aumento da autoestima e do autocuidado no cotidiano.

Para quem vive em Campinas, que está em plena expansão, o acesso a este rol de terapias junta-se ao rico ambiente social que a localidade traz, como a disponibilidade de locais para se visitar e divertir, como os três teatros municipais, suas salas de cinema, bibliotecas, museus e galerias de arte. Para quem gosta do ar livre, pode ir ao Parque Portugal (Parque Taquaral), ao Parque Pico das Cabras e ao Bosque dos Jequitibás.

Conta ainda com excelência em educação, com acesso às conceituadas Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Tipos de Massagens e seus benefícios

Suave e aplicada no corpo inteiro, a massagem sueca é uma das mais conhecidas, sendo voltada a pessoas sensíveis ao toque, que recentemente começaram a fazer massagens, em função de sofrerem com tensões de tendões e músculos. É feita com uma combinação de movimentos longos e fluidos, na direção do coração, e circulares profundos, acompanhados com vibrações e batidas.

Já a massagem com pedras aquecidas é indicada para quem têm dores e tensões musculares ou que apenas precisa relaxar. As pedras aquecidas são colocadas em determinados pontos do corpo, ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo e aliviar a dor. Ao mesmo tempo, o massagista pode segurar uma pedra e massagear diferentes partes do corpo com pressão suave.

Criada na Índia há mais de 5 mil anos, a ayurvédica é uma massagem profunda, feita com óleos vegetais e essenciais, preparados com ervas medicinais. É realizada com movimentos de tração e alongamentos, estimulação de pontos e órgãos vitais.

O shiatsu, por sua vez, é usado para prevenir e diminuir o estresse, atuando contra ansiedade, artrite, dor nas costas, constipação, dor de cabeça, insônia, problemas menstruais, dor no pescoço e ombro, síndrome pré-menstrual, ciática e sinusite.

Sensuais

Os moradores de Campinas e sua região metropolitana também têm buscado as massagens sensuais, como a sensitive, a tailandesa, a nuru e a tântrica. Geralmente consultam guias de serviços locais, para localizar a melhor opção para agendar uma massagem em Campinas.

A sensitive estimula as zonas erógenas de homens e mulheres, a partir de movimentos contínuos e suaves e toques feitos com as pontas dos dedos. A massagem ajuda a eliminar tensões e promover uma conexão física, emocional e energética.

A massagem tailandesa, por outro lado, é indicada para pessoas que desejam uma forma de atividade mais ativa, com vistas a reduzir a dor e o estresse. Além disso, ajuda a melhorar a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia

A tailandesa também é bem completa, pois atua em todo o corpo usando uma sequência de movimentos semelhantes ao alongamento iogue. O terapeuta usa as palmas das mãos e os dedos para aplicar uma pressão firme no praticante.

Técnica de massagem japonesa, a nuru é realizada com um ou mais massagistas, nus e cobertos com uma loção de massagem incolor e inodora, que se esfregam contra o corpo do cliente. Isto desencadeia fortes sensações táteis para aliviar o estresse. A terapia relaxa a musculatura, desintoxica o organismo, provoca maiores sensações de prazer e faz com que o parceiro ou a parceira sinta-se muito bem.

Bastante conhecida no Brasil, a massagem tântrica proporciona diversos benefícios aos praticantes, como o despertar da sexualidade, ajudando inclusive a resolver bloqueios de ordem emocional, visto que favorece o autoconhecimento do corpo. A técnica leva em consideração o corpo em seus pontos vitais, que são ativados durante a massagem corporal por meio de uma leve pressão de pontos específicos.