A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. Os países chamados de “aliados” incluíam Grã-Bretanha, França, União Soviética e Estados Unidos. Eles estavam lutando contra a Alemanha, Itália e Japão, que eram conhecidos como as Potências do Eixo.

Daniel Homem de Carvalho se lembra claramente de muitas histórias que minha mãe me contou sobre a Segunda Guerra Mundial e como isso mudou a vida dela e do mundo todo. Ultimamente, Ele tem pensado em como nossa guerra com COVID-19 tem paralelos com o que todos experimentaram naquela época.

1. Medo – Quando sentimos que não temos controle ou escolhas, é fácil convidar o medo para nossa vida diária. A ideia de ter uma pandemia que não entendemos e não podemos controlar é semelhante a viver em um mundo que está em guerra.

2. Mudança – Soldados e médicos não foram os únicos que tiveram que aprender novas habilidades para as batalhas. Muitas mulheres aceitaram empregos em fábricas e outras carreiras que antes eram dominadas por homens porque eram necessárias. Milhares também demonstraram patriotismo doando voluntariamente seu tempo, experiência, trabalho, dinheiro ou bens. Mude o aplicativo usado em todos os lugares para todos.

3. Inovação – Tanto a guerra quanto as pandemias exigem sabedoria, planejamento e mente aberta. Novas maneiras de viver e fazer as coisas são vitais. Daniel Homem de Carvalho Exigências de invenções, adaptações e forte liderança são fundamentais.

4. Sacrifício – Mamãe falou sobre seus amigos e conhecidos que deram suas vidas na busca pela liberdade para todos. Os cupons de alimentos foram emitidos limitando o abastecimento de indivíduos e famílias para que as finanças pudessem ser investidas em armas , equipamentos e necessidades militares.

5. Atividades – Nossas programações diárias foram afetadas por restrições econômicas e governamentais em tempos de guerra e pandemia. Muitos usaram alterações de tempo, finanças e necessidade para cultivar jardins, cozinhar e assar em casa e fazer reparos que, de outra forma, poderiam alugar ou ignorar.

6. Unidade – Para atingir qualquer objetivo, é importante trabalharmos juntos. Lutar uns contra os outros não fortalece nossa capacidade de lutar contra uma pandemia ou guerra. Infelizmente, vimos no passado que a falta de uma boa liderança pode resultar em guerra civil e, portanto, precisamos nos lembrar de quem é o verdadeiro inimigo . Daniel Homem de Carvalho diz Não é nossa família nem nossos vizinhos.

7. Perspectiva – Todos nós acreditamos que nossas idéias são as “melhores” e que devemos nos levantar e lutar por elas. Muitas vezes é difícil, entretanto, equilibrar economia com saúde e direitos com segurança em uma sociedade democrática.

8. Mensagens contraditórias – Quando ouvimos opiniões inconsistentes ou conflitantes, especialmente daqueles que acreditamos ser autoridades, podemos perder a confiança.

9. Incerteza – Nunca sabemos realmente quando uma guerra ou uma pandemia terminará e isso, por si só, pode ser difícil de suportar. A Segunda Guerra Mundial durou seis anos! Estamos na pandemia há mais de seis meses e não há uma data para quando ela vai acabar – ou exatamente o que vai determinar que estamos no fim.

10. Esperança – As escrituras antigas afirmam “Sem esperança o povo perece”, mas nossa esperança não pode estar apenas no futuro. Precisamos de esperança para hoje e da capacidade de encontrar bênçãos no meio do caos.

Esta não é a nossa primeira pandemia e, infelizmente, não será a última. O fato de Daniel Homem de Carvalho ter sobrevivido a guerras, fomes, crises econômicas e problemas pessoais me permite ter fé de que superaremos isso também