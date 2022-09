Celebridades e influenciadores marcam presença no estande da Americanas no terceiro dia do Rock in Rio Brasil 2022

Glamour e descontração deram o tom no estande da Americanas, neste domingo (04/09), terceiro dia do Rock in Rio Brasil 2022. Patrocinadora oficial do evento, a Americanas recebeu diversos convidados que aproveitaram o festival no espaço da marca montado próximo ao Palco Mundo.

Americanas

Juliette, embaixadora da Americanas, veio pela primeira vez ao Rock in Rio Brasil e fez sua estreia no estande da marca com um look lindo e super confortável.

Gkay, Boca Rosa, Camila de Lucas, além de diversos artistas e influenciadores digitais, prestigiaram o espaço da marca, que está com diversas ativações para o público e é o e-commerce oficial do evento.

Vanessa Giácomo, Dani Russo, Aline Gotschalg e Fernando Medeiros, Bruna Griphao, Ademara, Livian Aragao, Paulinho Vilhena, Tierry, Lady Nadda, Gabriela Loran, D’Black e Gabriela Loran curtiram os shows de Demi Lovato e Justin Bieber no espaço da Americanas.

Rock in Rio Brasil 2022

Mais cedo, Gkay participou da gravação de um episódio do podcast “PodDelas”, com Tata Estaniecki e Boo Unzueta, no estúdio montado dentro do estande da Americanas. O PodDelas terá episódios especiais em todos os dias do evento, gravados diretamente do estúdio da Americanas.