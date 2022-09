Inauguração do Cantos de Leitura no Parque Vicentina Aranha integra 8ª edição da FLIM

Ball Corporation, patrocinadora do evento, é responsável pelo espaço de incentivo à leitura e outras ações socioeducativas com foco em sustentabilidade ambiental

O Pavilhão Marina Crespi, localizado dentro do Parque Vicentina Aranha, ganhará um novo espaço dedicado à leitura. O local chamado de “Cantos de Leitura” será montado pela Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, com a realização da Rede Educare, e integrará as atividades da 8ª edição da FLIM, Festa Literomusical de São José dos Campos. Além da biblioteca, a empresa, que é uma das patrocinadoras do evento, também promoverá outras ações socioeducativas e ativações voltadas para a sustentabilidade durante a Festa.

O Cantos de Leitura é um projeto social promovido pela Ball em diversos lugares da América do Sul desde 2016, principalmente em regiões que cercam suas plantas e escritórios. Como a sede na região é localizada no Vale do Paraíba, a Ball leva a 15° unidade da iniciativa para São José dos Campos, oferecendo à população um acervo de 1.200 novos livros, sendo 5% do material em braile. A ação busca estimular a formação de novos leitores, fazendo dos livros uma ponte para possibilitar que as crianças e jovens vejam o mundo de uma nova forma desde cedo, em especial no que tange o aprendizado sobre a importância da sustentabilidade e do consumo responsável. No dia da inauguração do Cantos de Leitura, dia 16 de setembro, às 9h, o público infantil poderá ainda conferir a dupla musical Magrela e Panceta.

“Cantos de Leitura”

Além do Cantos, a Ball irá promover no entorno do pavilhão uma série de atividades para crianças, como Jogo de Tabuleiro gigante, Roda de Leitura, Torre de Latas e uma série de contações de histórias com títulos ligados à sustentabilidade para ajudar na formação de uma geração mais consciente sobre impactos ambientais. A empresa também trará à Festa um painel de latas que reproduzem em alta qualidade uma das obras do fotógrafo Marcelo Krause, mundialmente reconhecido por seus registros subaquáticos. A instalação e atividades acontecerão em diversos horários em todos os dias da FLIM, entre 15 e 18 de setembro.

Aproveitando a presença no evento, a Ball ainda vai instalar um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) instagramável, em formato da palavra “Leia”, para descarte de latas de alumínio, a única embalagem de bebida que estará sendo comercializada na FLIM, já que é 100% e infinitamente reciclável. Além disso, a Ball fará parte do painel de abertura da Festa, no dia 15 de setembro, às 19h. Na ocasião, Estevão Braga, Diretor de Sustentabilidade da empresa, participará de uma mesa literária sobre o livro recém-lançado pela Rede Educare “Recicladores de Sonhos”, que conta a experiência de vida de mulheres e homens que vivem da reciclagem no Brasil, junto com Cristiano Cardoso, Presidente da Cooperativa Recifavela de São Paulo, um dos personagens do livro.

“Desde a mudança de sede da Ball para São José dos Campos em 2020, existe uma expectativa enorme da Ball para poder contribuir com a FLIM, um evento que está alinhado aos nossos valores sociais e de sustentabilidade ambiental. A Festa tem um espaço muito querido entre os moradores do Vale do Paraíba e entendemos que é a oportunidade perfeita para a Ball se apresentar como parceira da região, e empresa que assume sua responsabilidade social promovendo educação ambiental e fomento à reciclagem”, diz Thaís Moraes, Diretora de Comunicação e Relacionamento com a Comunidade para a Ball América do Sul.

O Cantos de Leitura e o patrocínio da Ball no evento são realizados via Lei de Incentivo à Cultura, e reafirmam o compromisso da empresa com a comunidade local e sua busca por promoção de espaços de valorização, acesso e socialização. Como parte do Cantos de Leitura, educadores da região também receberão uma capacitação gratuita sobre as atividades pedagógicas de alfabetização e contação de histórias com as crianças, além de orientações sobre melhor utilização do espaço por meio de uma plataforma online que emitirá certificados para os participantes.

FLIM – Festa Literomusical de São José dos Campos

Data: 15 a 18 de setembro de 2022

Local: Parque Vicentina Aranha – Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyana, São José dos Campos

FLIM

Programação e mais informações: www.flimsjc.com.br/2022

Ball Corporation

A Ball fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços. A companhia e suas subsidiárias empregam 24.300 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US$ 13,8 bilhões em 2021. Na América do Sul, a empresa conta com 15 fábricas, distribuídas entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Para mais informações, acesse www.ball.com e siga o VADELATA – movimento em prol da lata de alumínio, a embalagem mais amiga do meio ambiente – no Instagram e no Facebook.





Rede Educare

A Rede Educare nasceu em 2008 inspirada pela crença de que é possível transformar a realidade desde que pessoas, empresas, governos e organizações estejam imbuídos do mesmo propósito. Nesses 13 anos, tornou-se referência no Brasil em projetos de transformação social. Em outras palavras, a Rede Educare promove diálogos para modificar vidas.

Especializada em leis de incentivo, atua em todo o Brasil, tecendo encontros entre produtores e empresas que acreditam em cultura, esporte, saúde e ações sociais para realizar projetos inovadores de impacto social. “Hoje temos certeza do nosso propósito. Somos uma empresa diversa, com crenças, força e ideias. Sim, ideias mudam o mundo quando temos pessoas que querem realizar o novo”, comemora Kátia Brasileiro, diretora da Rede Educare.



FLIM no Parque Vicentina Aranha

A FLIM – Festa Literomusical de São José dos Campos é um evento anual realizado no Parque Vicentina Aranha. Inaugurado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1924, como Sanatório Vicentina Aranha, foi um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina. É tombado como patrimônio histórico pelo COMPHAC (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural do Município de São José dos Campos) e CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).

Desde 2007, funciona como Parque Vicentina Aranha, de propriedade do Munícipio de São José dos Campos, estando sua gestão desde 2011 a cargo da AFAC – Organização Social de Cultura, a qual promove a recuperação das edificações com obras de manutenção e restauro, além de uma vasta e diversificada programação cultural e de qualidade de vida.