Desenvolve Vale reúne candidatos à Prefeitura de São José e coloca em debate planos para a retomada econômica

O Desenvolve Vale realizou ontem (27) à noite um debate com candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Felicio Ramuth (PSDB), Wagner Balieiro (PT), Coronel Eliane Nikoluk (PL) e Senna (PSL) – que integram o grupo dos cinco candidatos com melhor desempenho na pesquisa Ibope/Rede Vanguarda – puderam expor suas ideias e propostas durante cerca de duas horas. A candidata Renata Paiva (PSD), que também foi convidada, não compareceu.

Coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya e da jornalista Mirella Bergamo

Transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e pelos perfis do Facebook e Instagram do grupo, o debate contou com mediação do coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya, e da jornalista Mirella Bergamo, além da participação dos conselheiros do Desenvolve Vale.

No primeiro bloco, os candidatos responderam a duas perguntas relativas ao desenvolvimento econômico e sustentável da cidade: sobre a outorga onerosa do direito de construir e projetos para o setor industrial.

Entre as propostas para a indústria, Felicio afirmou que atualmente há um investimento concentrado na indústria 4.0, com menos geração de empregos, o que traz novas demandas. “O grande desafio é oferecer para a sociedade novas opções de geração de emprego e renda, através, por exemplo, de qualificação e reforço na cadeia de serviços para atender essas indústrias.”

Para Senna, um dos objetivos é contar com parcerias com o governo federal. “Vamos trabalhar com enfrentamento, mas respeitando a regra do jogo, a legislação. E facilitar para quem quer trabalhar e gerar emprego e renda. O papel do prefeito é criar um ambiente seguro jurídico e fiscal para que vocês possam empreender.”

Balieiro falou sobre a disputa com outros municípios para receber ou manter grandes indústrias. “Vamos implantar uma política de incentivos baseada no índice de valor adicionado, mesmo aquelas que já estão instaladas na cidade. E também construir um distrito industrial público, utilizando o terreno que foi a antiga ocupação do Pinheirinho. Quem gerar emprego, poderá usar esse espaço”, afirmou.

Eliane Nikoluk listou algumas ações que pretende implantar. “Temos que desburocratizar, trabalhar com a máxima transparência e renegociar dívidas. Trabalhar com um banco de informações empresariais, para mapear as empresas consumidoras e fornecedoras, e entender qual a rede de serviços, fortalecendo isso, entendendo os gargalos e problemas, buscando soluções conjuntas por meio do diálogo. Rever a lei de incentivos municipais também é muito importante neste momento”, enumerou.

Oscar Constantino,Cassiano Terra Simão,André Guadalupe e Eider Aquino

Andamento do debate

No bloco seguinte, quatro conselheiros do Desenvolve Vale – Cassiano Terra Simão, José Renato Fedato, Oscar Constantino e Eider Aquino – fizeram perguntas aos candidatos, respeitando sorteio prévio. Temas como segurança, educação, desenvolvimento econômico, saúde e emprego foram abordados.

Já no terceiro bloco, os candidatos responderam a questões de Kiko Sawaya e Mirella Bergamo sobre Mobilidade Urbana; Impostos e Burocracia; Emprego; e Educação. Os conselheiros do Desenvolve Vale Alfredo Freitas, Oscar Constantino, José Renato Fedato e André Guadalupe contribuíram com comentários após as respostas.

No quarto bloco, os candidatos tiveram mais uma rodada de perguntas, elaboradas pelos conselheiros André Guadalupe, Alfredo Freitas, Roberta Mantovani e Marcelo Tomba, sobre assuntos como educação, destinação do lixo, apoio às micro e pequenas empresas, construção civil e transporte.

Na parte final, os quatro postulantes à Prefeitura encerraram com suas considerações finais.

Desenvolve Vale

O debate completo pode ser visto nos canais do Desenvolve Vale (YouTube – bit.ly/desenvolvedebate / Facebook – https://www.facebook.com/desenvolvevale / Instagram – https://www.instagram.com/desenvolvevale).

Protocolos de saúde

Todas as exigências de segurança para a proteção e conservação da saúde recomendadas pela Prefeitura de São José e pelo Plano São Paulo foram rigorosamente seguidas durante o debate, que não teve a presença de público.

O debate foi realizado em um salão exclusivo para os candidatos e conselheiros. Outros dois auditórios de apoio, ao lado, abrigaram assessores, demais conselheiros e imprensa.

Felicio Ramuth (PSDB), Wagner Balieiro (PT), Coronel Eliane Nikoluk (PL) e Senna (PSL)