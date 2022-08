Debate na Band lidera na TV aberta e se torna o maior evento jornalístico ao vivo já visto no YouTube no Brasil

Primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República atingiu 15,2 pontos de audiência

Exibido em seguida, “Canal Livre” marcou 4,9 pontos de média, conquistando a vice-liderança isolada

O primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, transmitido pela Band nesse domingo (28), conquistou o primeiro lugar na audiência com 15,2 pontos de pico,alcançando 2,7 milhões de pessoas na Grande São Paulo. O evento organizado pela emissora em um pool com a TV Cultura, o portal UOL e o jornal Folha de S.Paulo registrou 13,7 pontos de média e share de 21,6%, deixando a emissora na liderança na faixa das 21h04 às 23h50. Realizado no principal estúdio da Band em São Paulo, o encontro colocou frente a frente, pela primeira vez na campanha, os principais candidatos ao Planalto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Canal Livre

Exibido logo em seguida, o Canal Livre conquistou a vice-liderança isolada no horário (23h50 à 01h15). O programa marcou 4,9 pontos de média, share de 14,2% e pico de 11,2 pontos.

Band e Vibra Digital, empresa spin-off de tecnologia e estrategista digital do Grupo Bandeirantes, contaram ainda com a parceria do Google, que forneceu dados de interesse de busca, painéis, inteligência e análises. No ambiente digital, o debate quebrou recordes e se tornou o maior evento jornalístico ao vivo já visto no YouTube no Brasil. Foram mais de 1,5 milhão de usuários simultâneos apenas no canal Band Jornalismo no YouTube, que ultrapassou a marca de quatro milhões de inscritos e segue como o maior canal de jornalismo brasileiro na plataforma. O resultado é três vezes maior do que o registrado no encontro entre os presidenciáveis na campanha de 2018, quando foram contabilizados 470 mil visitantes simultâneos. Nas primeiras oito horas, a transmissão no YouTube conquistou mais de 9,4 milhões de visualizações.

Debate na Band

No Twitter, o encontro ocupou o primeiro lugar dos Trending Topics por oito horas, período em que 4,2 milhões de perfis comentaram o evento. Já as páginas do Band.com.br conquistaram 10 milhões de visualizações nas 10 primeiras horas.

Eleições 2022