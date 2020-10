Desenvolve SP, EMTU/SP e Secretarias de Educação e Desenvolvimento Regional do Estado firmam parceria para facilitar crédito para transporte escolar de alunos com deficiência

Acordo prevê condições facilitadas de crédito para empresas que operam a frota Serviço Especial – SEC (LIGADO) e que atendem crianças e adolescentes com necessidades especiais em 59 municípios de São Paulo

O Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) e as Secretarias de Educação e Desenvolvimento Regional do Estado assinaram nesta quinta-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes, termo de cooperação para facilitar o acesso ao crédito das empresas de transporte escolar que atendem crianças e adolescentes com deficiência. Com o acordo, serão beneficiadas 350 empresas que realizam a atividade.

“Sabemos das dificuldades que estas operadoras atravessaram durante a paralisação das frotas de transporte escolar, e a parceria facilitará o acesso ao crédito para que elas possam continuar atendendo com excelência as necessidades especiais de crianças e adolescentes com deficiência do Estado de São Paulo”, destacou Alexandre Baldy, Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado.

Serviço Especial – SEC (LIGADO)

Por meio de linha de crédito operada pelo Desenvolve SP, as empresas que compõem a frota de Serviço Especial – SEC (LIGADO), poderão ter acesso a capital de giro para equilibrar o fluxo de caixa e atender alunos em 59 municípios do Estado, localizados na Região Metropolitana de São Paulo e em Campinas. Atualmente, o serviço é realizado mediante contrato firmado entre a EMTU/SP e a Secretaria de Estado da Educação, com o custeio da execução integralmente absorvido pela Secretaria da Educação.

“Com o acordo, estabelecemos um instrumento de auxílio financeiro às empresas que tiveram suas receitas reduzidas devido à paralisação de suas atividades pelas medidas sanitárias impostas pela pandemia do coronavírus”, afirmou Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

Em 2019 o Ligado realizou mais de 1.800.000 atendimentos, transportando diariamente 6.374 passageiros (1.531 na RMC e 4.843 na RMSP), entre estudantes e acompanhantes.

“Nossa frota de Serviço Especial atende às necessidades de pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida severa e exerce um papel fundamental no transporte de alunos portadores de necessidades especiais, estimulando sua inserção no Sistema de Transporte Metropolitano já existente”, afirma Rossieli Soares, Secretário de Educação do Governo do Estado de São Paulo.

Por meio do Desenvolve SP, podem ter acesso ao crédito empresas com faturamento médio entre R﹩ 230 mil e R﹩ 450 mil, de acordo com a quantidade de veículos e tipo de serviço prestado. As operações vão de R﹩ 10 mil a R﹩ 50 mil, com prazo de 36 meses e nove de carência. Além disso, a instituição criou fundos garantidores que podem ser utilizados como garantia pelas empresas, desburocratizando o processo de solicitação.

Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza

“Estudamos as necessidades destas empresas em parceria com as equipes da Secretaria de Educação e de Transportes do Governo do Estado de São Paulo para entendermos como ampará-las neste momento de escassez de liquidez”, disse o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza. “Este trabalho em sinergia foi fundamental para definirmos uma política de crédito adequada ao momento, com condições facilitadas para que os recursos possam ser disponibilizados aos operadores que necessitam de fluxo de caixa”.

De forma simples e desburocratizada, todo o processo é realizado online pelo site do Desenvolve SP: http://www.desenvolvesp.com.br

Desenvolve SP

O Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas. Por meio de programas e linhas de crédito com condições excepcionais, financia o crescimento sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da população e impulsionam a economia e a geração de emprego e renda no Estado.

EMTU

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) é uma empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essas cinco áreas somam 134 municípios que têm toda a sua rede de transportes intermunicipais controlada pela EMTU/SP.

Foto:Divulgação