ASSAÍ ABRE MAIS DE 1800 VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O FIM DE ANO

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, está selecionando profissionais para mais de 1800 vagas temporárias em todo o País. A empresa irá reforçar os times de suas 176 lojas para o fim de ano, período de maior movimento para o setor. Há vagas para os cargos de Empacotador, Repositor, Operador de Caixa, Operador de Depósito e Fiscal de Prevenção de Perdas, com oportunidade de efetivação.

Podem se candidatar maiores de 18 anos com ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Em razão da pandemia de Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% online. No estado de São Paulo, os interessados podem consultar as vagas disponíveis – pesquisando pelo cargo ou pela cidade – e cadastrar o currículo nos sites das empresas parceiras – Facility, Global Empregos , Luandre e Randstad – até o dia 10 de novembro. A rede oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado.

Assaí Atacadista

Negócio de atacado de autosserviço do GPA, maior varejista alimentar da América do Sul, o Assaí atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral que buscam economia em compras de grande volume. Atacadista que mais cresce no Brasil, a rede está presente nas cinco regiões do País, com 176 lojas distribuídas em 22 estados e no Distrito Federal. Conta com uma plataforma própria de serviços financeiros, o Passaí, composta por cartão próprio e uma maquininha de cartão de crédito e débito. Anualmente, o Assaí recebe mais de 250 milhões clientes em suas unidades. Em 2020, foi eleito o atacadista mais admirado do País pelo ranking IBEVAR-FIA.