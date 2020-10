Turismo em SP: Vinicius Lummertz recebe prêmio internacional

A escolha considerou os bons resultados das medidas durante a pandemia e a experiência no setor

A forma como vem enfrentando a pandemia da covid-19 e a condução da retomada garantiram à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo um reconhecimento internacional. O secretário Vinicius Lummertz recebeu na sexta-feira (23) o “Prêmio Líderes do ano 2020” pela WTM Londres, um dos principais eventos do setor de viagens e turismo.



Lummertz, um dos 14 premiados no mundo e o único do país, participou de cerimônia que aconteceu virtualmente com a presença de Andy Jordan, da WTM de Londres, e Rosa Masgrau, VP do Mercado&Eventos e parceira da WTM no Brasil. O secretário fez um balanço de um ano atípico e citou a importância da construção de protocolos técnicos para a reabertura segura do setor.



“Prêmio Líderes do ano 2020”

“Agradeço em nome de todo o time do governo do Estado de São Paulo. Juntos vamos recuperar os empregos perdidos e elevar o turismo de São Paulo ao patamar que ele merece”, afirmou o secretário, segundo o qual o principal desafio foi “encontrar respostas que não estavam onde sempre estiveram”. Lummertz contou que precisou redesenhar os instrumentos de gestão para garantir uma travessia navegável, o que incluiu a renovação de programas de financiamento e de sistemas de comunicação.



Secretário Vinicius Lummertz

Lummertz também disse que a retomada de reservas para as férias de fim de ano começam a dar sinais de que 2021 será um ano de recuperação, mesmo com as restrições de público e rígidos protocolos de segurança. Os destinos mais próximos, que permitem deslocamentos de carro, têm sido os mais requisitados, afirmou, ao citar o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).