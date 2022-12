Desenhos animados para crianças pequenas como escolher?

Uma pergunta muito frequente entre os pais é como escolher desenhos animados para crianças pequenas e se essa também é a sua dúvida, chegou no lugar certo!

Antes de tudo, é importante saber que, antes dos três anos, é aconselhável limitar o tempo que os pequenos ficam na frente das telas, e sobretudo ficar atento ao que eles veem.

Sim, você, enquanto pai ou mãe, deve escolher muito bem os programas que seus filhos têm acesso.

Para te ajudar, selecionamos aqui alguns critérios que você deve levar em conta antes de mostrar um desenho animado à criança!

Boa leitura!

Como escolher desenhos animados para crianças pequenas?

Quando se trata de telas, é necessário estar sempre vigilante, e sobretudo no caso de crianças muito pequenas, é essencial selecionar bem os desenhos animados para crianças pequenas.

Saiba que, assim como os filmes, os desenhos são classificados por faixa etária, conteúdo, intriga e grafismo.

Por isso, você deve acompanhar seu filho no seu aprendizado e decidir qual é o melhor programa para ele, em função de sua idade e maturidade.

Portanto, veja como escolher um desenho animado para o seu filho:

1.Preste atenção aos personagens

As crianças têm uma tendência em se identificar com seus heróis preferidos.

É essencial que seu filho possa se reconhecer através do personagem principal de seu desenho animado.

Ele deve ter uma personalidade mais simples, fácil de entender, e estar de acordo com mesmos tipos de situações que seu filho passa no dia a dia.

2.Verifique o vocabulário utilizado

É importante verificar o vocabulário utilizado.

Por exemplo, desenhos animados para crianças até 3 anos devem ter uma linguagem que elas entendam perfeitamente, ou seja, simples.

Além disso, deve conter alguns termos novos para suscitar a curiosidade da criança e assim, enriquecer seu próprio vocabulário.

3.Desenho animado adaptado à idade da criança

É fundamental selecionar um desenho adaptado à faixa etária da criança, caso contrário, pode ter consequências na sua saúde.

Tenha em mente que a violência pode ser de várias formas: visual ou verbal.

O desenho não pode ter cenas que afetem a sensibilidade da criança que, dependendo da idade, está em pleno desenvolvimento psicológico.

4.Escolha um desenho curto

Uma criança de até 3 anos não tem o mesmo nível de concentração de uma criança de 6 anos.

Sendo assim, escolha os desenhos mais curtos, de seis a dez minutos, por exemplo.

À medida que seu filho for crescendo, você poderá escolher desenhos mais longos.

5.Avalie os efeitos sonoros

Um outro ponto a se levar em conta são os efeitos sonoros.

Para uma criança de 3 a 6 anos, um desenho animado deve ter um fundo sonoro mais leve.

Evite os desenhos com explosões e barulhos muito fortes, pois deixarão seu filho mais nervoso e agitado.

Mesmo as crianças maiores que têm uma preferência por desenhos onde os super heróis entram em batalhas, é necessário limitar aqueles com sons muito intensos.

6.Trama

Para que um desenho animado possa chamar a atenção do seu pequeno, a trama deve ser baseada em uma história simples, adicionando, por exemplo, a coisas da vida cotidiana da criança.

O objetivo aqui é que a criança seja capaz de se identificar com um dos personagens.

Atenção às histórias para adultos transformadas em desenhos animados para crianças! Elas poderão conter cenas chocantes para crianças menores.

A partir dos 6 anos, a criança começa a compreender as imagens que vê e consegue fazer a diferença entre o que é real e o que não é.

Como ela é mais suscetível de querer se identificar com os personagens ou situações, é importante conversar e até pedir para ela contar a história.

7.Grafismo

O grafismo de um desenho animado é um critério de seleção muito importante.

Para crianças menores, prefira os traços simples, arredondados de preferência, com muitos contrastes.

Saiba que no caso de crianças muito pequenas, as formas arredondadas são mais agradáveis e relaxantes, enquanto as formas com ângulos são sinônimo de perigo.

Já as crianças de 6 anos e mais preferem os desenhos com um grafismo mais complexo, com pessoas com traços mais realistas.

Além de todas essas dicas, o ideal é assistir os desenhos com as crianças. Dessa forma, você pode dar algumas explicações e até responder à criança quando ela não entender.

Agora, crianças de 10 e 12 anos, como elas acessam mais livremente os conteúdos, é necessário acompanhar as suas escolhas, a fim de verificar se o programa é adequado à sua idade.

Conclusão

Com todas essas dicas, agora você pode escolher com total segurança os desenhos animados para crianças.

Mas não se esqueça de assistir antes de mostrar ao seu filho e sempre verificar a faixa etária recomendada.

Assim, você tem uma ideia melhor do seu conteúdo e do impacto que poderá ter no seu pequeno.

Por fim, escolha os desenhos que despertam a atenção da criança, e melhor, que desenvolva sua criatividade e sua curiosidade!

Foto de Victoria Akvarel : https://www.pexels.com/pt-br/foto/adoravel-encantador-cativante-afeicao-4089659/