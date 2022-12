Bairro planejado em Taubaté é opção inovadora para o sonho de viver com comodidade junto à natureza

Entre rodovias importantes e rede de serviços e entretenimento, o empreendimento Jardins do Parque segue padrão internacional de estrutura segura e sustentável em condomínios

Bem posicionado entre natureza, infraestrutura de serviços e corredores viários intermunicipais e urbanos, o Jardins do Parque é um projeto inovador de bairro planejado lançado para garantir conforto aos moradores, situado em Taubaté,município do eixo Rio-São Paulo a apenas 130 quilômetros da capital paulista e a uma hora de praias e montanhas.

Taubaté

Sustentabilidade, segurança e harmonia norteiam o conceito do empreendimento, que engloba 20 produtos imobiliários de especificidades distintas; três deles já lançados com sucesso vendas, 80% concluídas em seis meses após o lançamento (25% destes, são de centros como São Paulo e Rio de Janeiro, que optaram por qualidade de vida e home office):

• Condomínio fechado de casas Amendoeiras Jardins do Parque, pronto para morar.

• Condomínio fechado de casas Castanheiras Jardins do Parque, com obras avançadas para entrega em maio de 2023.

• Loteamento de alto padrão Grand Paysage, em obras e para entrega em março de 2024. Este com projeto arquitetônico do escritório franco-brasileiro Triptyque Architecture, um dos mais influentes do mundo em arquitetura contemporânea e sustentável.

O Jardins do Parque fica no encontro de importantes rodovias do Brasil: Presidente Dutra e Carvalho Pinto. É ponto estratégico de atividades culturais e econômicas do Vale do Paraíba Paulista, terceira maior região metropolitana de São Paulo, a apenas 5km do centro do município que o abriga.

Taubaté, em tríade com São José dos Campos e Jacareí, contribui com o crescimento da região, de 39 cidades, pelo perfil de serviços e indústrias, com grandes montadoras de automóveis e ecossistema de tecnologia ao setor aeronáutico. É alternativa de qualidade de vida com facilidades oferecidas por metrópoles.

Aos padrões americanos e europeus de uma edge city (cidade de contorno), o lançamento é de um bairro residencial seguro com tecnologia inteligente, infraestrutura de bem-estar, abastecimento comercial e áreas de convivência, lazer e bosques no próprio complexo.

Seu entorno também fornece comodidade suficiente a moradores, com centros de compras e entretenimento próximos à entrada. Exemplos são o Via Vale Garden Shopping, o Via Auto, o Tangaroa Hall e o Hotel Ibis Styles. A proximidade do município com cidades como Ubatuba e Campos do Jordão e com o distrito gastronômico de Quiririm é outra vantagem.

A sustentabilidade está no contexto arquitetônico que valoriza, entre outros fatores, a interação com parque municipal de 615 mil m² de áreas verdes; ruas largas com jardim central; ciclovias e iluminação viária em led. Assim, o bairro zela pela qualidade de vida dos moradores – a arborização deixa temperaturas mais amenas, reduz poluição do ar e propicia tranquilidade, que auxilia no combate a transtornos como o estresse.

“Temos áreas de preservação ambiental vizinhas, protegidas por lei federal. Elas jamais deixarão de ser um bosque”, diz o arquiteto paisagista Benedito Abbud.

Um dos mais importantes profissionais da área no país, com mais de 6.000 trabalhos no Brasil e no exterior, Abbud pôs em prática, no novo empreendimento de Taubaté, modernos conceitos sustentáveis. “Trabalhamos, ainda, elementos florais e físicos, utilizando espécies vegetais e até frutíferas, aplicando cores, odores e sabores. Pesquisas apontam que bairros verdes, como este, são os mais valorizados do mundo.”





Lançado pela Eben Empreendimentos, o Jardins do Parque é, portanto, uma empreendimento imobiliário que considera as mais modernas práticas de planejamento e urbanismo que garantam bem-estar e conforto tanto em um presente seguro quanto em um futuro promissor aos moradores. O sonho do progresso em conexão equilibrada com a natureza é possível, aqui, seguindo tendências internacionais com manutenção de uma identidade própria.

Jardins do Parque