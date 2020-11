Compre uma GeForce RTX 3080 ou 3090 e ganhe Call Of Duty: Black Ops – Cold War

A NVIDIA anuncia que, até 10 de dezembro de 2020, clientes que adquirirem uma GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3090 dos fabricantes autorizados vão ganhar gratuitamente o jogo Call of Duty: Black Ops Cold War .

Com lançamento em 13 de novembro, Call of Duty: Black Ops Cold War tem a sua versão definitiva em um PC equipado com uma GeForce devido ao suporte a diversas tecnologias da NVIDIA, incluindo:

Oclusão de ambiente em Ray Tracing, sombras locais e efeitos de iluminação solar para um gameplay mais imersivo;

NVIDIA DLSS para aumentar os frame rates enquanto mantém a imagem nítida;

NVIDIA Reflex para diminuir a latência;

NVIDIA Ansel que permite capturar screenshots em alta resolução;

NVIDIA Highlights no multiplayer, que garante que os seus melhores momentos sejam automaticamente gravados e salvos.

GeForce RTX 3080 & GeForce RTX 3090

Para uma relação completa de produtos e parceiros, visite a Página Oficial da Promoção GeForce RTX Call of Duty®: Black Ops Cold War. O resgate do bundle é feito através do GeForce Experience. Basta comprar um dos produtos participantes até 10 de dezembro de 2020 para ganhar o jogo. Veja aqui os termos completos da promoção: https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/cod-black-ops-cold-war-bundle/

GeForce RTX

As GeForce RTX são as placas da NVIDIA que oferecem o mais alto desempenho e qualidade gráfica. Elas trazem suporte de GeForce Experience com atualização constante de drivers antes mesmo do lançamento de jogos mais aguardados, além de recursos únicos, como o NVIDIA Freestyle, que adiciona filtros exclusivos que modificam o visual dos jogos.

NVIDIA

A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 provocou o crescimento do mercado de jogos para PCs, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, a aprendizagem profunda via GPU abriu caminho para a AI moderna – a próxima era da computação – com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que percebem e entendem o mundo. Mais informações em http://www.nvidia.com.br/page/home.html.

