BandNews TV faz parceria com universidades e lança conteúdo exclusivo nas plataformas digitais

Primeira Notícia entra no ar em 17 de agosto

A credibilidade do Grupo Bandeirantes e a criatividade de alunos de Jornalismo de duas renomadas universidades de São Paulo são a base do Primeira Notícia, projeto desenvolvido para as plataformas digitais do canal Bandnews TV, que entra no ar em 17 de agosto.

Plataformas digitais

Alunos da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e da FAAP (Faculdade Armando Alvares Penteado) vão colocar a mão na massa. Eles serão responsáveis pelas reportagens feitas para o streaming com uma linguagem totalmente digital. As histórias vão abordar superação, saúde, economia, comportamento, diversidade e também assuntos muito discutidos na sociedade, como política, meio ambiente e violência.

“O Bandnews TV completa 20 anos e nossos estagiários contribuem muito para o uso de novas tecnologias, novos formatos. Eles são muito ouvidos e, na maioria das vezes, conseguem ser efetivados. Essa troca entre experiência e novidade é muito saudável para o nosso telespectador”, conta Rosangela Lara, diretora-executiva do BandNews TV e idealizadora do projeto.

Primeira Notícia

O futuros jornalistas da ESPM e da FAAP participam de reuniões de pauta com os profissionais do canal de notícias e também ficam por dentro das trajetórias e rotinas dos apresentadores Eduardo Castro e Isabel Mega (foto). Castro foi repórter, correspondente internacional e hoje apresenta o Jornal Bandnews Edição da Noite.

Para o jornalista, a oportunidade de trocar ideias com os novos colegas de profissão gera ganho para os dois lados. “Eles têm a oportunidade de ver, em um grande veículo, como é o real impacto do nosso trabalho e toda a responsabilidade que isso traz. Mas para nós também é muito bom, porque nos coloca em contato com as preocupações e impressões de quem está chegando às redações agora”, comenta Castro.

Isabel foi repórter em Brasília, acompanhou os bastidores da política e hoje apresenta do Expresso Bandnews. “Vai ser uma oportunidade bacana para trocar experiências com uma geração de jornalistas que já nasceu no digital. A minha geração pegou um boom de mudanças que foram acontecendo muito rápido. Foram as primeiras entradas por um celular, ainda cheias de improvisos, os primeiros vídeos e conteúdo pensados para redes sociais, as primeiras lives. Tudo ainda muito em adaptação de um modelo dos veículos tradicionais para as mídias digitais”, diz a apresentadora.

Diálogo, desafio e pesquisa

A união do BandNews TV com a ESPM e a FAAP vai permitir que todos possam trabalhar em parceria em pesquisa e extensão acadêmica. O convênio facilitará o diálogo entre o Jornalismo do canal de notícias e a faculdade de Jornalismo na pesquisa das narrativas das redes sociais, da audiência e do canal de TV.

ESPM

“O primeiro passo é entender as redes sociais e suas possibilidades. Para isso, foi criado um grupo de alunos que já iniciou os estudos das diferentes redes sociais para analisar a aproximação da audiência e quais estratégias narrativas serão empregadas na produção de conteúdo jornalístico”, explica Heidy Vargas, que coordena esse núcleo de pesquisa na ESPM.

FAAP

“O projeto Primeira Notícia é uma grande oportunidade para os estudantes de Jornalismo vivenciarem a rotina de produção jornalística numa grande emissora, bem como o impacto da informação na sociedade. Por outro lado, esses jovens ‘nativos digitais’ podem trazer o seu natural traquejo com as tecnologias, além do frescor do olhar sobre o mundo atual. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível na carreira desses futuros grandes jornalistas”, aponta Edilamar Galvão, coordenadora do curso de Jornalismo da FAAP.

O desafio é pensar de forma coletiva em uma produção jornalística crossmídia, que valorize a pesquisa e o engajamento do usuário na produção exibida na TV. “Acredito que assim que o Jornalismo do BandNews dá um importante passo dialogando com os acadêmicos. Todos crescem com uma produção narrativa crítica e experimental”, completa Heyde Vargas.

BandNews TV

Confira a grade e os destaques do BandNews TV em: bandnewstv.band.uol.com.br

>>Siga o BandNews TV nas redes sociais:

Facebook: facebook.com/BandNews/

Twitter: twitter.com/BandNewstv/

Instagram: instagram.com/bandnewstv/

YouTube: youtube.com/bandjornalismo