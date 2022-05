Descubra x dicas de como ter um sorriso bonito de aparelho

Ter um sorriso bonito, sincero e natural que alguém pode ter. Ele acontece através da manifestação da alegria do coração. Não tem nada melhor do que ter um sorriso lindo é poder sorrir sem constrangimento dos dentes não alinhados.

É possível realizar tratamentos para que seu sorriso fique correto. Basta passar por um especialista e fazer uma avaliação, ele dirá no tipo de tratamento que o paciente se enquadra.

Tipos de procedimento

Invisalign

Oaparelho invisível é recomendado principalmente para aqueles clientes que buscam uma estética precisa e um alto conforto.

Não precisa se preocupar com a alteração no cardápio, porquanto para poder fazer a alimentação, o aparelho é retirado da boca.

É removível facilitando a higienização, permitindo o uso da escova comum e o uso do fio dental.

Por ser um procedimento mais tecnológico é possível determinar uma simulação dos movimentos dentários, chegando à conclusão de quanto tempo aproximadamente será necessário que o paciente fique fazendo um tratamento

Você poderá optar por utilizar lente nos dentes, como um aparelho para casos rasos, como o fechamento de diastemas, espaço entre os dentes geralmente da frente.

Aparelho fixo

Este aparelho fará a correção dos dentes do maxilar e da mandíbula, trará muitos benefícios ao paciente, mas, será necessário tomar alguns cuidados especiais como:

Quando usamos o aparelho fixo devemos cuidar dos nossos hábitos alimentares, afinal, enquanto o tratamento está sendo feito, não será possível consumir todos os tipos de alimentos.

Principalmente os que então tornam-se bem rígidos, poderá ter uma consequência, fazendo que o bracket venha a quebrar, tardando o procedimento.

Tendo em mente que o uso de aparelho fixo, é imprescindível realizar a higienização minuciosa, caso a higienização não seja realizada corretamente, o acúmulo de bactérias pode causar doenças graves.

É necessário que a limpeza seja feita com escovas e passa fios adequados porque se fizer do jeito comuns não poderão tirar resíduos das extremidades dos dentes.

Eu utilizo um implante dentário, posso fazer o uso de aparelho?

Sim, não irá interferir, caso você tenha uma prótese dentária, pelo contrário elas servirão de apoio durante o tratamento para os dentes que serão movimentados.

Aparelho e estilo

Dependendo do aparelho, como o aparelho fixo, ele terá a participação de borrachas que irão segurar os fios no bracket.

Elas terão cores e você poderá fazer a troca delas através de cada vez que for ao dentista fazer a manutenção.

Aproveitando a oportunidade para escolher uma cor que vai combinar com suas roupas ou até com o tema de uma festa ou evento que você tem para ir.

É importante escolher cores escuras que não venham a desbotar conforme o tempo. Geralmente, essas cores são:

Azul-marinho;

Vermelho;

Cinza;

Preto;

Verde escuro.

Escolhendo essas cores, evitará com que cause má impressão, quando começarem a amarelar.

Cuidados

Alguns procedimentos estéticos não serão possíveis serem feitos durante o tratamento, como, o clareamento a laser. Apesar de parecer óbvio, gera dúvida em muitas pessoas. Além do bracket cobrir todo o dente impossibilitando atingir o clareamento preciso, ainda pode manchar os dentes.

O aparelho realmente deixará meus dentes alinhados?

O tratamento é iniciado através de uma avaliação do profissional. Dependendo da situação, ele fará uma documentação envolvendo um raio x para verificar qual o tipo de aparelho será necessário para resolver o seu problema.

Após isso será feito um molde, ele servirá para pegar o modelo do seu dente e da sua arcada dentária.

Será necessário algumas fotografias da sua boca de frente, lado, ele tirará de todos os ângulos possíveis e necessários, para que ele possa realmente conhecer como está a sua boca.

O aparelho começará a ser colocado nos dentes de acordo com o cálculo que ele fizer para um perfeito alinhamento.

A partir do momento em que o aparelho é colocado, é só esperar o tempo do tratamento sempre indo ao dentista realizar a manutenção e você verá o incrível resultado.

Aparelho invisível o que é?

Hoje em dia, as pessoas buscam muito pela estética. Vou colocar um aparelho e ficar feio? Não, é possível manter a estética mesmo fazendo um tratamento ortodôntico com o aparelho móvel transparente.

São placas transparentes ideais para a higienização, simples, fácil e torna as consultas rápidas.

Este tipo de tratamento é completamente tecnológico e é possível fazer ajustes até de forma remota.

É um tratamento rápido, eficiente e que vale muito a pena.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Qualivida Online, site no qual é possível encontrar diversas informações e conteúdos sobre os cuidados com a saúde física e mental.

Imagem de August Hattinger por Pixabay