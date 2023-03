Ao celebrar 46 anos, Boticário convida consumidores a refletirem sobre seu papel na cadeia de reciclagem

Para marcar seu aniversário de 46 anos, a marca mais amada dos brasileiros* reforça como ações simples, como retornar embalagens vazias de produtos de beleza, podem contribuir para um futuro mais sustentável e com a transformação da realidade de famílias que trabalham com reciclagem.

Em 2021, o relatório Who Cares, Who Does? Latam 2021, realizado pela Kantar*, revelou que 55,8% dos latino-americanos não sabiam onde entregar itens para reciclagem, enquanto 56,6% tinham dúvidas sobre o que acontece com os materiais entregues. Mesmo sendo uma prática adotada por muitas indústrias há algum tempo, a logística reversa ainda representa um dos principais desafios na agenda ESG corporativa, pois depende da conscientização e engajamento do público consumidor em grande parte dos processos. Pensando nisso, o Boticário, vai celebrar seu aniversário de 46 anos reforçando seu compromisso com o meio ambiente e com a sociedade propondo que seus consumidores se juntem à marca numa ação de esforço concentrado para retornar embalagens por meio do programa BotiRecicla.

Idealizado há 17 anos, o BotiRecicla é o maior programa de logística reversa em número de pontos de entrega voluntária (PEV) do Brasil no mercado da beleza- são mais de 4 mil pontos em todos os estados, além da grande rede de venda direta com revendedoras recebendo embalagens vazias de produtos de qualquer marca do segmento CFT (sigla em inglês para Cosméticos, Fragrâncias e Higiene Pessoal).

Who Cares, Who Does? Latam 2021

“Temos o histórico de abordar temas latentes socialmente nos aniversários da marca, como no ano passado, quando falamos sobre o etarismo para celebração dos nossos 45 anos. Desta vez não seria diferente, queremos reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade, mostrando como o consumidor pode – e precisa – ser protagonista na cadeia de reciclagem. Acreditamos que juntos conseguimos construir um futuro mais propositivo para todos”, afirma Marcela De Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Também de acordo com o relatório da Kantar*, 49% dos consumidores da América Latina preferem comprar produtos com embalagens que possam ser recicladas – atributo que Boticário considera prioritário em sua trajetória, que já soma 46 anos. Há mais de duas décadas, a marca aposta na refilagem dos seus itens e, hoje, conta com mais de 200 produtos com refil, nas suas principais categorias – perfumaria, cuidados pessoais, cabelos, maquiagem, grooming e facial. No Grupo Boticário, partindo de uma perspectiva macro, 77% dos produtos desenvolvidos utilizam material reciclado nas embalagens.

“Como solução de ecodesign, no momento de desenvolvimento das embalagens buscamos a redução mássica para garantir menor impacto. Ou seja, utilizamos materiais de origem reciclável e incorporamos alternativas de maior reciclabilidade”, comenta Luis Meyer, Diretor de ESG do Grupo Boticário.

BotiRecicla: um case de sucesso entre as franquias

O legado do BotiRecicla é transmitido aos colaboradores, franqueados e força de venda, sempre visando a importância sobre a reciclagem. Em Colatina (ES), por exemplo, o grupo de franquias CP VO Mario, e a estoquista Ariane Mariana Soares da Silva Reis, que está na loja da marca há 7 anos, já é conhecida na cidade por engajar os consumidores a descartar as embalagens com responsabilidade. Consciência que passa por gerações, já que a mãe dela, Tereza Soares da Silva Reis é vice-diretora em uma associação de reciclagem.

Além de reduzir o impacto ambiental com a destinação adequada do resíduo, o projeto traz a possibilidade de geração de renda para as famílias que trabalham com recicláveis nas cooperativas parceiras e também contribui na frente de contrapartidas sociais. Alguns materiais coletados pelo BotiRecicla já foram utilizados como insumo para construção de alguns itens das escolas e lojas sustentáveis, bem como equipamentos escolares. Considerando toda a rede de franqueados e colaboradores do Grupo Boticário, são milhares de envolvidos no programa, além de transportadoras parceiras e 14 cooperativas homologadas.

“Ter a dimensão do impacto positivo que o descarte correto dessas embalagens pode ter, não apenas para o meio ambiente, mas para famílias que têm como renda a reciclagem, faz toda a diferença. Eu sempre converso com os consumidores sobre a importância desse tema, porque acredito que seja uma semente que vai crescer no coração. É um jeito de materializar a beleza com a perspectiva de futuro: o amanhã dos nossos filhos depende disso! Hoje em dia, percebo a mudança de comportamento de alguns consumidores e fico muito feliz em fazer parte”, conta Ariane Reis estoquista da franquia VO Mario do Boticário.

A entrega de embalagens de cosméticos vazias (de qualquer marca) para o BotiRecicla gera desconto na loja: levando três ou mais, os clientes cadastrados no Clube Viva recebem R$15 reais de desconto nas compras acima de R$150 reais. Ou seja, enquanto contribui com o meio ambiente, o consumidor também é beneficiado.

Sustentabilidade de ponta a ponta

Além do reaproveitamento de resíduos para a fabricação de várias embalagens das marcas do Grupo Boticário, os materiais reciclados também são destinados para outros locais, como as lojas sustentáveis, projeto-piloto iniciado em 2020, que possui 37 unidades e utiliza cerca de 1 tonelada de plástico reciclável a cada loja construída. Dessa forma, cerca de 37 toneladas de plástico foram reaproveitados e irão retornar para as ruas de uma maneira mais limpa, reduzindo os impactos no meio ambiente. Outro exemplo é o projeto que reaproveitou tampas da fragrância Floratta com a tecnologia Surlyn, reciclando a matéria-prima e criando um novo ciclo de vidas para os materiais em lançamentos da linha: foram recicladas 3 toneladas, trazendo uma redução de carbono 10%, se comparada à matéria-prima virgem.

“Repensar produtos, embalagens e matérias-primas é um desafio que a indústria da beleza vem propondo há algum tempo. Aqui, no Grupo Boticário, todo o nosso time de Pesquisa & Desenvolvimento, ESG, Produtos, Canais e várias outras áreas trabalham de forma integrada em projetos para oferecer valor ao consumidor, dando transparência de nossa atuação socioambiental em toda a experiência de compra. Essa é também uma forma de respeito ao consumidor, dando visibilidade aos nossos esforços sustentáveis em cada elo dessa cadeia”, reitera Luis Meyer, Diretor ESG do Grupo Boticário.

O Boticário, 46 anos

Em 1977 o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, cidade do Sul do Brasil. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário, nome ideal para traduzir o espírito de alquimista capaz de colocar amor em potinhos. Desde o começo, Dr. Miguel percebeu que seu verdadeiro amor eram os cosméticos. Os primeiros que criou foram um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um shampoo e um banho de algas marinhas. O boca-a-boca foi poderoso, e de repente a farmácia passou a atrair cada vez mais apaixonados por aquelas formulações especiais. Logo veio a primeira fragrância, Acqua Fresca, lançada em 1979 e vendida em um frasco em formato de Ânfora, que hoje é o maior símbolo da marca.

O Boticário completa 46 anos com portfólio completo nas categorias de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais, cuidados faciais, proteção solar, infanto e outras. É a maior rede franqueada de beleza e bem-estar do país e está presente com pontos de venda em mais de 1650 cidades brasileiras, além de outros 14 países.

*Who Cares, Who Does? Latam 2021 – Kantar.

#OndeTemAmorTemBeleza

***

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realiza testes em animais. Fontes: [Quebra da Disposição de Texto]*Kantar, LinkQ On-line, maio de 2022. [Quebra da Disposição de Texto]**ABF (Associação Brasileira de Franchising). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.