COOP lança festival de beleza

Até o próximo dia 21 de março, a Coop realizará mais uma edição do seu tradicional Festival de Beleza, reforçando junto aos seus cooperados e clientes o atributo da conveniência de encontrar no mesmo lugar um amplo mix de produtos de qualidade com preços competitivos.

Festival de Beleza

A ação acontecerá em todas as lojas de supermercado e drogarias da marca e, em algumas unidades da drogaria, os cooperados e clientes ainda contam com o atendimento personalizado de dermoconsultora – um novo serviço que visa auxiliar na indicação mais assertiva de dermocosméticos e orientar quanto à forma correta de aplicação, pois há uma grande variedade de itens para cada momento e tipo de pele.

Durante a campanha, haverá promoção de vários produtos, posts nas redes sociais sobre beleza, receitas naturais de máscara de beleza, sucos antioxidantes e vídeos com a equipe de dermoconsultoras, apresentando conteúdo com dicas de skin care e proteção solar.

No período também haverá condições diferenciadas de pagamento. Quem comprar dermocosméticos e aparelhos nas drogarias Coop poderá parcelar no cartão Coop Fácil em até 12 vezes sem juros e medicamentos em seis vezes sem juros. Se a aquisição for no supermercado, o cooperado poderá pagar em até 4 vezes sem juros no Coop Fácil e nos demais cartões, em até três vezes sem juros.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 97 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 63 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.