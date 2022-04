Gastronomia: curso que possibilita ações de manuseio, preparo de alimentos e gestão de equipes

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Gastronomia, cujos profissionais atuam diretamente com a criação/elaboração de pratos e cardápios, atuando com a preparação dos alimentos, gerenciamento da equipe de cozinha e planejando as rotinas de trabalho.

Caso o estudante queira se profissionalizar na área, ele poderá realizar sua formação acadêmica em um curso de bacharelado, tecnólogo, pós-graduação e técnico da área de Gastronomia.

O curso

O curso de Gastronomia pode apresentar um, dois até quatro anos de duração ao estudante, dependendo da escolha da formação acadêmica. Durante a graduação, o aluno poderá encontrar disciplinas como: Gestão em Negócios Gastronômicos, Harmonização e Criatividade em Cardápios e História da Alimentação. Para conferir outras possibilidades de matérias deste curso, confira a grade curricular de Gastronomia na Quero Bolsa.

Sobre a área de atuação, o profissional de Gastronomia pode trabalhar em locais como hospitais e spas, restaurantes comerciais, institucionais e industriais, embaixadas e consulados, parques temáticos e cruzeiros marítimos.

De acordo com a página de salários da Quero Bolsa, o salário médio de um Tecnólogo em Gastronomia no Brasil é de R$3.270,92 e o estado de Santa Catarina possui a maior média salarial com R$3.604,62. Essas informações são baseadas nas 8.961 contratações que aconteceram no último ano, em todo o Brasil, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Sobre mais cursos

O tecnólogo em Gastronomia possui atuação profissional de suma importância para o bem-estar e a saúde populacional. Caso você queira visualizar outras opções de cursos e áreas profissionais, não deixe de conferir a lista de cursos no site da Quero Bolsa.