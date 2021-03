Decoração da loja: como tornar seu comércio mais convidativo?

Propaganda é a alma do negócio — e a decoração faz parte disso. Veja como deixá-la mais atrativa.

Em muitas lojas, é comum usar o aroma para atrair clientes. A utilização de produtos de limpeza cheirosos é um tipo de marketing olfativo, que faz com que a pessoa entre ou permaneça na loja sem nem estar atraída por um produto específico. Apesar de não ser visível, o cheiro faz parte da decoração do negócio — algo que pode fazer a diferença nos resultados de vendas.

Todos os detalhes presentes em uma loja física podem atrair ou repelir clientes. Portanto, a decoração inteira deve ser muito bem pensada. Confira algumas dicas para fazê-la de maneira eficaz.

Vitrine

Para quem está passando pelas ruas, a vitrine é o primeiro chamariz de um negócio. Ela precisa ser atraente e mostrar novidades ou promoções que sejam imperdíveis para o público-alvo. Aliás, conhecer a clientela é fundamental na hora de montar uma boa vitrine.

Cada tipo de loja pede uma vitrine diferente, mas uma boa ideia é “contar histórias” por meio dela. Quando falamos de roupas, por exemplo, isso fica mais fácil: o vitrinista pode montar um cenário com base na atual estação do ano, em uma data sazonal ou em um evento muito importante. É interessante que até os elementos utilizados conversem com o tema escolhido.

Conceito de marca

O conceito de marca é toda a ideia por trás da empresa: aquilo que ela deseja transmitir. Conhecê-lo pode promover uma decoração muito mais coesa, que vai da vitrine até à escolha dos produtos vendidos. Por exemplo: não há sentido em uma decoração juvenil para uma loja voltada a um público 100% dedicado ao trabalho.

Iluminação

Um fator muito importante, mas, às vezes, ignorado na decoração é a iluminação local. Uma loja com luzes apagadas, por exemplo, pode afastar os clientes e passar a impressão de que o negócio está prestes a fechar. Portanto, a distribuição das lâmpadas pode fazer toda a diferença na mensagem que o estabelecimento passa ao potencial consumidor.

Existem diversos tipos de iluminação — cada negócio deve encontrar a mais adequada ao seu nicho. Lembre-se que ela precisa favorecer o produto e permitir que o consumidor enxergue todos os detalhes.

Versatilidade

Dependendo do segmento da sua loja, a decoração precisará ser trocada continuamente. Portanto, é preciso investir em uma estrutura-base mais atemporal e deixar a parte “datada” para objetos simples, que possam ser removidos com facilidade.

Funcionalidade

A decoração precisa respeitar a circulação das pessoas na loja ou, se for possível, até ajudar. Embora os móveis sejam importantes, não podem impedir que as pessoas andem livremente. Isso atrapalha o consumidor e o lojista. Na dúvida, o ideal é seguir o clichê de que menos é mais.

Harmonia

A decoração deve conversar entre si, enquanto os objetos precisam fazer sentido no espaço. O ideal é que não sejam muitos, para não deixarem a loja visualmente poluída. Novamente: o importante é que ela faça sentido com o conceito da marca. Para alguns nichos, é preferível manter um ambiente com uma decoração lotada de itens.

Limpeza e aroma

Uma boa decoração é fundamental, mas de nada vai adiantar se não vier acompanhada de uma limpeza exemplar. Poeira é algo que infelizmente aparece — principalmente em locais com a porta aberta de frente para a rua. Quando em excesso, ainda dá a impressão de desleixo e até de que o negócio está indo de mal a pior.

Assim, a limpeza demonstra cuidado e comprometimento tanto com o negócio quanto com o cliente, além de deixar o local mais refinado. Ela pode estar acompanhada de algum aroma, vindo de um produto de limpeza ou de um aromatizante. O mais interessante é que ele se torne característico da sua loja, a ponto de o cliente lembrar-se dela ao sentir o cheiro em outro local.