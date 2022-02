Vale a pena investir no mercado gamer?

O faturamento do mercado gamer está em franca expansão. Entenda mais sobre o setor e descubra as vantagens de começar a investir nele.

Diversificar a carteira de investimentos é uma estratégia que deve ser colocada em prática por qualquer investidor, independentemente do capital alocado e dos objetivos econômicos. Além do investimento internacional, que tem sido considerado uma ótima estratégia de diversificação, o mercado gamer também tem chamado atenção.

Mas, afinal, o que é o mercado gamer e como funcionam os investimentos neste segmento? Será que vale a pena investir? Como obter um bom desempenho financeiro?

Números do mercado gamer

Para avaliar a viabilidade de investir no mercado gamer é necessário entender o comportamento, desempenho e perspectivas do setor. De acordo com dados da empresa Newzoo, essa indústria movimentou US$ 175,8 bilhões em 2021 e a perspectiva é que até 2023 movimente mais de US$ 200 bilhões.

Esses números impressionam e demonstram o potencial do setor. O Brasil está na lista de países que mais faturam com este mercado em todo o mundo, sendo o líder na América Latina.

A Pesquisa Game Brasil, que traz inúmeros insights sobre o mercado, é uma referência interessante para os investidores que desejam entender melhor os números, as preferências de consumo, as tendências e oportunidades não apenas para investidores, mas para empresas que atuam com o segmento.

Como investir em empresas do setor

Como você pode ver, existem muitas possibilidades e oportunidades atreladas ao mercado gamer. Ele promete crescer nos próximos anos e esse é o momento perfeito para quem está pensando em investir.

O investidor interessado pode aplicar tanto em companhias nacionais quanto em empresas estrangeiras. Para ter acesso aos investimentos, é possível adquirir ações dessas companhias, listadas junto à B3.

No caso de investimentos em empresas estrangeiras, é possível investir por meio das chamadas BDRs — Brazilian Depositary Receipts, disponíveis na bolsa de valores brasileira.

Os BDRs são títulos emitidos no Brasil e que representam ações dessas companhias localizadas fora do território nacional. Quando uma pessoa compra uma BDR, ela está participando, de forma indireta, dos negócios daquela organização.

Conheça algumas empresas do mercado gamer em que é possível investir

A seguir, elencamos alguns exemplos de empresas listadas na Bolsa de Valores e que, por isso, têm suas ações disponíveis para compra. Vale destacar que esses são apenas alguns exemplos e, antes de investir, é fundamental estudar o mercado, conhecer as opções e avaliar as características da sua carteira atual, bem como os objetivos que você pretende alcançar.

BMOB3 — Bemobi

Empresa especializada em games, distribuição de aplicativos e serviços digitais, a Bemobi Tech realizou IPO em 2021, momento em que levantou R$ 1,2 milhão. Operando em diversos locais espalhados pelo mundo, a empresa se diferencia de concorrentes por não exigir cartão de crédito para aquisição de produtos. Essa característica permite que ela contemple um número maior de usuários que consomem games.

EAIN34 — EA Games

A empresa EA Games é uma desenvolvedora de jogos sediada nos Estados Unidos. Ela é amplamente conhecida junto ao mercado e detentora de franquias como NFL, FIFA e NBA. Ela representa uma referência de mercado em termos de desenvolvimento e comercialização de games. Vale a pena acompanhar os números e ficar atento aos movimentos de gestão da empresa.

ATVI34 — Activision Blizzard

Outra empresa com sede nos Estados Unidos, a Activison Blizzard é uma produtora de jogos responsável por franquias como Guitar Hero, Medal of Honor, StarCraft, World of Warcraft e Diablo. É outra referência de mercado que pode oferecer excelentes oportunidades de aplicação para os investidores.

T1TW34 — Take-Two

Essa provavelmente é a empresa mais conhecida do mercado de games e considerada uma das mais conceituadas pelos especialistas. Ela é responsável pela franquia GTA, um dos jogos mais conhecidos de todo o mundo. A Take-Two tem ofertas de ações abertas para investidores interessados em aplicar na companhia.

Como você pode ver, o mercado gamer está em crescimento. Para os investidores isso é uma oportunidade de diversificação, já que as ações do setor tendem a se valorizar nos próximos anos. Se você tem interesse em investir no setor, lembre-se de pesquisar as melhores oportunidades e avaliar quais ações são mais adequadas à estratégia e composição da sua carteira.