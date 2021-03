Por que São José do Rio Preto é uma das melhores cidades para viver no Brasil?

Educação é um dos pontos fortes do município, que conserva a tranquilidade do interior, mas oferece fácil acesso para a maior cidade do país.

A 442 km da capital, São José do Rio Preto é o local perfeito para quem busca proximidade com todas as facilidades de São Paulo, mas preza pela tranquilidade de uma cidade do interior.

De carro, são pouco mais de cinco horas de viagem, mas há várias opções de ônibus saindo da Rodoviária Barra Funda para lá. É bom poder contar com isso, porém quem vive por lá quase não tem motivos para querer sair.

A cidade é famosa pela boa qualidade de vida, sendo que alguns rankings a classificam como a melhor cidade para viver no estado de São Paulo. De oportunidades a oferta de serviços e atrações turísticas, São José do Rio Preto tem de tudo.

Em 2018, o local foi classificado como a 14ª cidade mais desenvolvida do país pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Em 2020, um estudo da consultoria Macroplan colocou a região em segundo lugar no quesito gestão, o que reflete a qualidade de vida de quem vive lá.

Localidade estratégica

São José do Rio Preto está localizado em um ponto estratégico do estado, próximo às rodovias Washington Luís, Assis Chateaubriand e Transbrasiliana. Essa posição faz com que seja fácil chegar até lá, algo bom para vários fatores.

Um deles é o ecossistema de negócios, que impulsiona o crescimento econômico da cidade com uma indústria local bastante desenvolvida. Isso faz com que haja oferta de emprego, incluindo alguns cargos com salários bem interessantes.

São José do Rio Preto também se destaca por ser um importante centro comercial, com vários shoppings centers e um enorme calçadão no centro, onde é possível encontrar de tudo um pouco. Essa característica é positiva não só para os consumidores, mas também para quem procura trabalho.

Além de ser um local promissor para quem quer crescer, a cidade se destaca na área da educação, do ensino básico ao superior, em escolas públicas e particulares. Também por conta da posição estratégica do município, várias universidades funcionam ali, o que favorece o desenvolvimento do local.

Na área de saúde, a cidade é bem servida com hospitais das mais variadas especialidades, sendo referência para as cidades vizinhas. Apesar de tudo isso, o custo de vida é considerado baixo, cerca de 40% a menos que na capital do estado, o que também é um atrativo, especialmente para as famílias.

Ainda há vários bairros com excelente infraestrutura de serviços, como o Nova Redentora, tradicional e nobre, o Vila Nossa Senhora do Bonfim, vizinho do Plaza Avenida Shopping, e o Jardim Tarraf II, conhecido pela segurança e pelas áreas de convivência.

Capital dos Grandes Lagos

Outro ponto forte da cidade, relacionado à localização, é que ela fica em cima do maior reservatório de águas subterrâneas do país. Por esse motivo, é cercada de uma natureza rica e tem vários destinos propícios para o ecoturismo, como dois parques ecológicos, um na região Norte e outro, na Sul.

A cidade também fica próxima a cachoeiras e às prainhas de água doce, perfeitas para quem busca mais contato com a natureza nos dias de folga. Além disso, há um zoológico com mata nativa, museu e várias áreas verdes, como o Parque da Represa, o cartão-postal.

Para finalizar, o Parque da Criança fica em São José do Rio Preto, com mais de 230 brinquedos, atraindo famílias de toda a região. As crianças também adoram as praças e parques da cidade.