CASACOR SP 2021: Confira os principais destaques

A maior mostra de arquitetura e decoração das Américas, que acontecerá pela primeira vez, no Parque Mirante, anexo do Allianz Parque, em São Paulo, recebe ambientes assinados pelos principais profissionais do Brasil. Com a temática “A Casa Original”, a mostra promove momentos de reflexões, por meio do desejo de retorno às origens, a buscar na ancestralidade e no necessário equilíbrio entre passado e futuro. Ideias inspiradoras podem ser conferidas pelos visitantes de 21 de setembro a 15 de novembro. Confira abaixo a nossa seleção:

Estúdio Terra por Beatriz Quinelato

(Foto: Renato Navarro)

Em um ambiente de 44m² com tons terrosos e decoração monocromática, a arquiteta Beatriz Quinelato traz o Estúdio Terra, proporcionando aos visitantes momentos de relaxamento, conexão e reflexão. Por meio da sua inspiração nas premissas do “avesso perfeito”, técnica do bordado onde ambos os lados são mostrados, com seus pontos perfeitos e delicados, a arquiteta retrata a busca pelo ressignificado do essencial, resgatando a sensação de “pé no chão” e a oportunidade de voltar as raízes em um loft que transmite uma essência elegante e ao mesmo tempo rústica, dividido em living, quarto, cozinha e banheiro.

Riserva Todeschini de Debora Aguiar

(Foto: Renato Navarro)

Debora Aguiar foi convidada novamente pela Todeschini para assinar o seu ambiente na CASACOR SP 2021 e, seguindo o tema desta edição, a profissional criou uma residência completa de 250m², que traz o lar como refúgio, um grande casulo onde se encontra tudo o que é preciso para viver bem. Nomeado “Riserva Todeschini”, o ambiente tem como conceito ser um ninho de aconchego e conforto, composto por uma área social generosa com living, sala de jantar, espaço gourmet integrado e uma ampla suíte máster, com o quarto do casal, o closet e a sala de banho. Além disso, jardins internos nas janelas e externos complementam os espaços. A arquiteta apostou em uma paleta de tons sóbrios para guiar todo o projeto, trazendo uma leve inspiração asiática, com muita sofisticação. A casa foi elaborada em estruturas metálicas e madeira – no forro, nas paredes e no mobiliário planejado de alto padrão da Todeschini.

Espaço Kairós de Erica Salguero

(Foto: Renato Navarro)

Fazendo referência à mitologia grega e inspirada na nova rotina pós-pandemia, Érica escolheu Kairós – o deus do tempo, que não é baseado em horas, meses e anos e, sim, em momentos – como inspiração para a realização do seu ambiente nesta edição. Dividido em quatro ambientes, os visitantes poderão conferir um espaço equilibrado entre dormitório, sala de banho e home office, além de um espaço externo onde foi projetado um jardim de cactos com vasos Organne. Procurando transmitir uma essência elegante e ao mesmo tempo tranquila, o espaço tem a madeira natural e a palha como elementos importantes na construção dessa atmosfera acolhedora.

Casa Olaria NJ+ por Nildo José

(Foto: Denilson Machado)

Nildo José apresenta o projeto de uma residência completa, com 210 m², inspirada pela frase minha casa, meu refúgio, destacando a herança das antigas olarias do país e a importância do trabalho artesanal na arquitetura brasileira. O ambiente nomeado Casa Olaria NJ+, tem como premissa a importância dos momentos de introspecção e reclusão, por isso, o quarto é separado dos demais cômodos através de um convidativo volume cilíndrico presente no centro do living. O espaço investe em formas geométricas e orgânicas, que remetem aos trabalhos artesanais dos ceramistas brasileiros, e é caracterizado por uma estética comfy e minimalista.

Estúdio Liberdade por Pedro Luiz De Marqui

(Foto: Renato Navarro)

Em sua estreia na mostra, o arquiteto Pedro Luiz Del Marqui assina o Estúdio Liberdade, trazendo sua personalidade marcante em um espaço de 60 m², dividido em living e uma suíte máster. O estilo contemporâneo e futuristas marcam o ambiente, e com muita liberdade criativa, mostra sua identidade excêntrica e vibrante. O uso de diferentes materiais como mármore, cimento, metais e barro, representam nosso passado e presente em equilíbrio, como uma caverna contemporânea.

Casa Tempo de Ticiane Lima

(Foto: Denilson Machado)

Em uma residência suspensa em um espelho d’agua, a arquiteta Ticiane Lima assina a Casa Tempo, em sua terceira participação na CASACOR SP 2021. Inspirada por uma arquitetura minimalista, o espaço de 40m² em parceria com a Criare propõe a praticidade através da integração dos ambientes. Com living, cozinha, quarto, home office e banheiro, a casa tem sua base estrutural em serralheria e conta com referências em materiais naturais e revestimentos atemporais. Além disso, o espaço proporciona aos visitantes uma vista privilegiada para o jardim e rasgos na arquitetura, criando um observatório para olhar o céu. O resultado é um espaço com personalidade, que se contrapõe ao ritmo acelerado da cidade e da correria contra o tempo, reforçando a sensação de proximidade com a natureza.

Aconchegos Portinari deTrès Arquitetura

(Foto: Denilson Machado)

Pela quinta vez na mostra, as arquitetas Fernanda Morais, Fernanda Tegacini e Nathalia Mouco, da Très Arquitetura, assinam este ano o projeto em parceria com a Portinari. Com uma curadoria assertiva e focada na valorização do tempo e resgate das memórias afetivas, o visitante irá conseguir se transportar para uma atmosfera de acolhimento, escuta e carinho. O projeto de 200 m² traz ambientes neutros e fluidos, tendo como conceito principal o aconchego. Com a premissa de ressignificar o morar, proporcionado alma e leveza, aliados ao olhar Portinari que transcende arte e poesia, a generosa casa une conforto e versatilidade e se divide entre living, cozinha, sala de jantar, suíte máster com home office e área de banho.

Casa Alva por BC Arquitetos

(Foto: Denilson Machado)

Reconhecidos por seus projetos autênticos que seguem traços limpos e atemporais, onde obras de arte e peças de design ganham destaque na decoração, o escritório BC Arquitetos, que é comandado por Bruno Carvalho e Camila Avelar, participa da CASACOR SP 2021, com o projeto Casa Alva – uma espécie de caixa monocromática repleta de recortes e curvas. Com 180m2, a casa é fluída, clara e prima pela conexão com a natureza através da presença de elementos como água, vento, fogo e luz. O ponto alto do projeto fica por conta do SPA íntimo, composto por sala de banho, espaço para massagem e piscina com tratamento termal.

CASACOR São Paulo 2021



Data: 21 de setembro a 15 de novembro de 2021

Local: Parque Mirante (anexo Arena Allianz Parque) Rua Padre Antônio Tomás, 72 Mais Informações: www.casacor.com

