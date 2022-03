Onde encontrar os melhores cursos de inglês?

Neste artigo, vamos lhe mostrar sobre os melhores cursos de inglês disponíveis no mercado. Vamos lhe apresentar 5 Curso de Inglês dentro da internet.

Vamos lá?

1. CERTIFICADO CURSOS ONLINE

O Certificado Cursos Online é uma plataforma de ensino a distância que está voltada para melhorar a qualificação do povo brasileiro. Seu trabalho é focado totalmente no melhor conhecimento dos alunos

Oferece cursos gratuitos de qualificação e desenvolvimento profissional. O objetivo da plataforma é fornecer conhecimento de alta qualidade de forma gratuita. No final do curso o aluno pode optar por gerar certificado de conclusão. Com os certificados, eles são uma ótima maneira de simplificar o curso.

A plataforma tem acesso ilimitado a mais de 290 cursos online desenvolvidos para aprimorar os conhecimentos dos alunos. Além de ser adequado para: exame de título, concurso público, emprego, etc., possui também um horário complementar.

O Curso de Inglês Online é o seu curso mais famoso e acessado. Sendo uma grande referência dentro do mercado.

2. Curso de Inglês Online – Professor Jonas

O professor Jonas tem 23 anos de experiência dentro do ensino de inglês. Experiência e métodos de ensino no exterior, aplicam seus conhecimentos a vários alunos, entendem o que é útil para eles e o que não é adequado para eles.

No curso ele desenvolveu o método Beway, no qual determina o que os alunos fluentes fazem, e está aperfeiçoando o método para que qualquer pessoa que tenha feito o curso possa usar o inglês com fluência.

O preço do curso está bem abaixo da média do mercado, então esta é uma oportunidade a não perder.

Eles têm cursos ao vivo (pagos separadamente) e são excelentes em suporte – eles responderão às nossas perguntas em poucas horas.

O professor tem uma abordagem muito estruturada, que faz com que você se sinta cada vez mais satisfeito com a sua evolução, pois sabe que está fazendo algo eficaz e compreende que isso é muito importante para a sua vida.

3. Curso de Inglês online – Profª Inamara Arruda

O curso possui 26 módulos, sendo um excelente curso com uma didática impecável.

Utiliza técnicas conhecidas e comprovadas cientificamente como colocação de vocabulário, SRS, estrutura e diferentes tempos de textos em inglês, o que é muito adequado para aprender gramática de uma forma mais simples.

Não promete cursos de longa duração que todos desistam. Em 6 meses, você poderá se tornar independente no idioma.

O preço está dentro do escopo de uso do mercado de idiomas.

Além de ter métodos excelentes para focar na prática, os professores também aplicam habilidades essenciais de coaching (porque o principal motivo do fracasso do aluno é a falta de motivação, então você deve saber que está lidando com pessoas).

4. Curso de Inglês – Profª Carina

A professora tem experiência com qualificações absurdas e fora do país.

Abordaremos alguns pontos sobre o que o qualifica como sendo um dos melhores cursos do mercado.

Ela tem uma espécie de pedagogia que tem obtido grande sucesso dentro das redes sociais.

São 6 módulos com um plano de ensino claro e planejado, para que o aluno não se perca.

Este é um curso para alcançar a independência linguística em 6 meses (a pessoa precisa atingir um certo nível rapidamente com o objetivo de se sentir confiante, caso contrário desiste) então o tempo para atingir a meta é muito bom.

5. Curso de Inglês Online – EF English Live

O antecessor deste curso é Englishtown, que é semelhante ao Open English em métodos de ensino e métodos de recrutamento. Ele promete aprender rapidamente por meio de um cronograma de aprendizagem flexível. Claro, os alunos devem ter um certo grau de disciplina para poder visitar e “fazer” cursos em casa.

O curso é transmitido ao vivo com professores nativos americanos, sendo um ponto positivo! Segundo seu site, esta é a única escola que obteve a certificação do MEC como tecnologia educacional.

Porém, há uma reclamação de que nos cursos em grupo há alunos de diferentes níveis, e os alunos com menos conhecimentos muitas vezes se sentem magoados por não conseguirem acompanhar integralmente o curso.

Os alunos podem escolher qual o melhor curso que se encaixa no seu orçamento: curso em grupo (cerca de R $ 150,00 por mês) e aulas particulares (cerca de R $ 200 por mês). O valor do curso poderá aumentar se o aluno quiser mais aulas por semana.

Ele é assinado anualmente e uma multa de cancelamento é imposta sobre o valor total da taxa anual. Portanto, é melhor estudar cuidadosamente se esse método o satisfaz antes de concluir a transação.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.