Cocamar contrata robô maringaense para fazer parte do corpo de funcionários

Conhecida por adotar a essência do cooperativismo como um dos maiores princípios da empresa, a Cocamar é uma cooperativa agroindustrial que existe desde 1963, quando foi fundada na cidade de Maringá, no Paraná. Atualmente já possui mais de 80 unidades operacionais espalhadas pelo país e conta com 15 mil associados que atuam com a produção de soja, milho, trigo, café e laranja.

Por ser uma empresa que visa crescimento rentável com foco em qualidade, a cooperativa decidiu investir em inovação e tecnologia ao adotar o Tinbot, primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things) para agregar a equipe de funcionários a fim de aprimorar o atendimento.

Cocamar

Na Cocamar, o robozinho maringaense fica na recepção, onde, além de ser responsável pela transmissão de informações sobre a empresa programadas e configuradas pela própria cooperativa – como a história da Cocamar, seus cooperados e valor da saca de soja, por exemplo -, também tem a missão de humanizar o ambiente, sendo o meio de comunicação entre visitante e colaborador. Em período de isolamento social, tal funcionalidade permite que o contato seja feito sem precisar ser físico, como medida de segurança devido a pandemia.

“A gente se apaixona cada vez mais pelo Tinbot”, diz Marco Diniz Garcia Gomes, Líder de Produto da Tinbot Robótica. “Por mais que estejamos focados na parte tecnológica do robô e em como permitir que ele tenha mais funções, cada vez que ele é utilizado em tarefas mais humanizadas ficamos ainda mais orgulhosos. E promover a tecnologia e a simpatia do Tinbot a quem mais precisa é ainda mais gratificante”.

Recentemente, o robozinho ficou na linha de frente no combate ao coronavírus, atuando na recepção da Santa Casa de Maringá e também na pediatria do Hospital Universitário de Maringá dando dicas de prevenção contra a Covid-19 e promovendo a interação entre pacientes internados e familiares via chamada de vídeo.

Desenvolvido pela Tinbot Robótica, startup parte do Grupo DB1, grupo de empresas brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e EUA, o robô conta com fala natural em português, reconhecimento facial e de voz, gestos e expressões, além de ser integrável a outros sistemas por meio de APIs, possibilitando interatividade e personalidade humanizada. Fora isso, permite que cada empresa personalize e programe a plataforma de acordo com suas necessidades.

Na mídia, o Tinbot foi um dos protagonistas da série “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”, da Globonews, participou da última temporada de um dos mais importantes programas sobre games na televisão brasileira, no Jornal Nacional e no segundo semestre de 2019 foi “engolido pelos tubarões” do reality Shark Tank e recebeu investimento de João Appolinário, da Polishop.

Tinbot Robótica

A Tinbot Robótica é a startup criada em 2017 e desenvolvedora do Tinbot, o primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things), investida pelo Grupo DB1 e acelerada pelo Inovativa, maior programa de aceleração de startups do Brasil e pela Evoa Aceleradora. A missão do Tinbot é ajudar oferecer uma experiência diferenciada para as pessoas e ajudar empresas a construir uma imagem inovadora. De fácil programação, tem suas ações personalizáveis, de acordo com as necessidades de cada empresa, entre muitas outras opções. Na DB1, por exemplo, atuou como líder de equipe. O robô já foi adquirido por empresas como UniCesumar e Evoa Aceleradora, onde atua na recepção de visitantes, Sicoob, para gerenciamento de indicadores, no Hotel Villa Rossa como concierge, na Becomex como auxiliar na gestão de projetos, no Colégio Objetivo de Maringá e para a empresa angolana Ucall, onde ajuda no monitoramento de processos e indicadores internos.

Grupo DB1

O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá – PR – Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços “premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema “Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.

