Como funcionam os autobronzeadores?

Conheça mais a fundo os autobronzeadores e como eles deixam sua pele bonita e saudável!

O autobronzeador é responsável por deixar a sua pele bronzeada sem necessitar ficar exposta ao sol. Quem já usou esse produto pôde ver como é mais fácil e prático deixar a pele mais douradinha no verão e garantir fotos lindas na praia!

Contudo, além de somente aplicar autobronzeador, é muito importante que você conheça a fundo sobre esse produto e como ele faz com que a sua pele tenha o efeito bronzeado que você tanto quer!

Por isso preparamos este artigo, para você sanar as dúvidas e poder utilizar esse produto com confiança!

Qual é a função do autobronzeador?

A função do autobronzeador é estimular a pigmentação natural para deixar a pele com aspecto bronzeado.

A principal vantagem de utilizar este produto é que ele é mais seguro e saudável para a pele do que ficar exposta ao sol e aos raios solares, que podem causar envelhecimento precoce, rugas, manchas e câncer de pele.

Além disso, o autobronzeador pode ser utilizado em qualquer tipo de pele e oferece maior praticidade para quem precisa trabalhar durante o dia, pois assim a pessoa consegue manter a pele com um bronzeado bonito sem precisar se expor ao sol.

Como o autobronzeador funciona?

Os autobronzeadores têm seu efeito proporcionado pela ação da dihidroxiacetona (DHA), que é uma substância que reage com os aminoácidos presentes nas células mortas que ficam na camada mais superficial da pele. Com essa movimentação, acaba sendo produzido o pigmento chamado melanoidina.

Por conta disso, o autobronzeador não tem contraindicação para os tipos de pele, pois ele age com substâncias já presentes no nosso corpo. O único momento que deve se prestar atenção é no caso da pessoa ter melasma ou alergia na pele.

É importante ressaltar também que a melanoidina não possui ativos que protegem a pele contra raios solares, sendo fundamental que a pessoa continue aplicando protetor solar.

Quais são os tipos de autobronzeadores?

A maioria dos autobronzeadores vem em três formatos principais: spray, loção e gel. Para escolher o ideal para você, procure o formato que fica mais fácil para aplicar no seu corpo.

Spray

Este formato é o mais prático de todos no momento da aplicação. Com algumas espirradinhas pelo corpo, você já garante que a sua pele fique bronzeada da maneira mais prática que existe!

Só se deve tomar cuidado com o local de aplicação. Autobronzeadores em spray funcionam super bem quando são aplicados no corpo, mas não são muito indicados para aplicar no rosto, pois pode acontecer do produto acabar entrando em contato com os olhos e causar alguma irritação.

Por isso, se for utilizar autobronzeador no formato spray, use sempre no corpo e nunca no rosto!

Loção

Este formato é parecido com um creme e para aplicá-lo você precisará colocar a mão na massa! Ele é uma boa opção caso seja a primeira vez que você vai utilizar um autobronzeador, pois com a loção você consegue ter mais controle na aplicação.

Por conta desse maior controle, esse formato funciona super bem para aplicar o produto no rosto e garantir um bronzeado uniforme pelo corpo todo!

Gel

Esse formato funciona de maneira parecida com a loção, o que muda é a sua textura. Os autobronzeadores em gel são muito indicados para serem utilizados caso você tenha uma pele do tipo oleosa, pois a textura em gel ajuda a não deixar a pele com aspecto brilhoso o que garante um bronzeado mais bonito.

Além do formato, você também precisa se atentar aos agentes hidratantes que esse produto pode ter. Se você tem uma pele mais seca, é mais indicado optar por autobronzeadores que possuam óleos ou glicerina para manter a pele hidratada e nutrida. Mas caso você tenha a pele oleosa, os autobronzeadores sem óleos são os mais indicados.

Quanto tempo dura o efeito do autobronzeador?

O efeito que o autobronzeador traz à pele dura em média uma semana. O que pode influenciar na duração do produto é a concentração deste na pele.

A nossa dica aqui é de você reaplicar o produto depois de 2 dias da primeira aplicação. Mesmo que o bronzeador tenha atingido o resultado esperado é interessante fazer essa reaplicação para que a cor se mantenha por mais tempo.

Esperamos que você tenha tirado algumas das suas dúvidas em relação ao autobronzeador e possa usá-lo com mais confiança agora!