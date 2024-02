Cascavel tem Projeto inovador e inédito no país com a primeira fábrica de prédios do Brasil e a maior das Américas

Projeto inovador e inédito no país permitirá produzir 2,4 mil apartamentos em 180 dias

Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (23/02) em Cascavel (PR), a primeira fábrica automatizada de prédios do Brasil. Projeto inovador e inédito no país, que vai mudar totalmente o conceito nacional de habitação a partir da construção em escala de apartamentos, modernizando a construção civil e contribuindo com a redução do déficit habitacional brasileiro. “Muito mais que a construção de prédios, é um projeto educacional e de aumento de renda”, resume o idealizador, o empresário Francisco Simeão.

Foto:Rodolfo Moreira

Utilizando tecnologia automatizada e equipamentos da empresa alemã Vollert, a fábrica que permitirá colocar o projeto em prática é uma iniciativa 100% privada – está localizada em uma área de 180 mil m² (mais de 7 alqueires), com 30 mil metros somente de área coberta – e, até o momento, já recebeu o investimento de R$ 200 milhões ao longo de dois anos de construção.

Já em operação, após inaugurado seguirá operando até Dezembro de 2024 com apenas 9.5% de sua capacidade, tempo necessário para o treinamento do time e refinamento da qualidade do produto. Até este período (Dezembro/2024), serão entregues três prédios, com o total de 360 apartamentos de 2 quartos cada. Em 2025, a fábrica passará a operar com 50% de sua capacidade, para entregar 1.977 apartamentos. E, a partir de 2026, a pleno funcionamento, entregará 3.953 apartamentos por ano, de 2 quartos e de 3 quartos, com suítes.

Foto:Rodolfo Moreira

Simeão conta que já está prevista a implantação de mais 20 fábricas em outros estados, até 2030: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de outras cidades do Paraná, como Londrina e Região Metropolitana de Curitiba.

A tecnologia utilizada pela fábrica para construir os apartamentos já existe desde a reconstrução da Alemanha e de outros países da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Na década de 1960, a tecnologia evoluiu com os computadores e, em seguida, na década de 90 (com a internet), foi robotizada, ganhando escala e produtividade. Atualmente, funciona utilizando a mesma lógica da montagem de veículos pela indústria automotiva. Outro grande diferencial da fábrica é que os apartamentos já saem de lá 100% prontos, inclusive com a parte hidráulica e elétrica embutida nas peças, sendo apenas necessário conectar na hora de instalar.

Ecoparque: bairros integrados com apartamentos sustentáveis de alto padrão

O projeto, intitulado Ecoparque Bairros Integrados S.A., tem seu primeiro empreendimento em Cascavel (PR), ao lado da “fábrica de prédios”. Creches, escolas de ensino infantil, de ensino fundamental I e II, de ensino médio, escola profissionalizante, unidades de saúde e postos policiais, integram cada um dos empreendimentos, onde também estão previstos centros comerciais e todas as atividades de uma pequena cidade para os moradores, proporcionando qualidade de vida, excelência na educação, qualificação profissional e aumento de renda das famílias. “O projeto foi idealizado com vistas à educação, com escolas e creches em tempo integral que permitem o trabalho das mães e o aumento de renda da família”, reforça Simeão.

Empresário Francisco Simeão.-Foto:Rodolfo Moreira

A fábrica produzirá apartamentos de alto padrão de 2 e 3 dormitórios, que poderão ser financiados pela Caixa Econômica Federal com o valor final da ordem de 50% de seu valor no mercado. “Esta condição especial dará oportunidade às famílias de menor poder aquisitivo”, acrescenta Simeão. Os apartamentos serão vendidos mobiliados, prontos para morar, com cozinha planejada, fogão, geladeira, forno de micro-ondas, máquina de lavar roupa e armários embutidos nos quartos.

Os prédios serão de 15 andares, distantes 50 metros uns dos outros, ocupando apenas 3% da área total, edificados em terrenos com mais de 50% de áreas verdes. A fase final do empreendimento em Cascavel prevê 4,5 mil apartamentos. Para o transporte da fábrica ao local onde será erguido o Ecoparque, o projeto prevê a utilização de caminhões com pallets.

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Governador Ratinho Junior

“É um marco histórico na construção civil do Paraná, porque essa fábrica representa uma grande inovação na área”, destacou Ratinho Junior. “A ideia não é apenas construir apartamentos, mas bairros planejados com toda uma preocupação social e ambiental, o que inclui a parte educacional, a educação na primeira infância e também todo atendimento e prestação de serviço público disponíveis para quem vai morar nesse local”.

Ele ressaltou que o empreendimento vai ao encontro do que o Estado procura em termos de inovação. “Um balanço do Banco Central mostrou que o Paraná teve o maior crescimento econômico do Brasil no ano passado. Um resultado que muito nos orgulha, porque cresceu três vezes mais que o País. E esta inauguração representa justamente esse bom momento do Estado, desse crescimento industrial e econômico que estamos tendo”, afirmou. “É um projeto inovador, que usa tecnologia estrangeira, mas que foi idealizado e construído por empresários paranaenses”.

Foto:Rodolfo Moreira

Inauguração da fábrica Ecoparque

Local: Estrada Rural Fazenda Andrada, km 600 da BR-277

(sentido Foz do Iguaçu, aproximadamente 4 km após o Aeroporto de Cascavel, acesso ao lado da transportadora Expresso São Miguel, a 1,5 km da rodovia)

Mais em https://ecoparque.com.br