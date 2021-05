Saiba como investir para manter o padrão de vida na aposentadoria

Planejar uma aposentaria é algo complexo e precisa de dedicação, esclarece Breno Andrade, assessor de investimentos da Monte Bravo

Qual é a sua renda familiar hoje? Conquistar e manter um padrão de vida condizente com os nossos objetivos é um desafio e tanto para qualquer um, ainda mais quando se trata de aposentaria. Afinal, é uma medida que exige estratégia, consciência financeira e investimentos. Somado a isso, ainda passamos por uma reforma na Previdência recentemente.

Aposentaria

Ou seja, fica claro que para conseguir ter uma vida tranquila no futuro e não depender do Inss (Instituto Nacional do Seguro Social), as pessoas precisam começar a se preocupar com o amanhã. Segundo Breno Andrade, assessor de investimentos da Monte Bravo – a maior empresa de assessoria de investimentos do país credenciada pela XP -, a melhor saída para alcançar a aposentadoria dos sonhos é investir em uma boa renda complementar.

“Quando falamos em rentabilidade a longo prazo é preciso ter disposição ao risco. Isso porque o montante vai passar por altas e baixas e, mesmo que lá na frente seja um eventual momento desfavorável, você já capturou um bom retorno. Em outras palavras, o saldo final tem mais chance de ser positivo”, pontua Andrade.

Para o assessor, considerando o contexto atual o risco maior é deixar o dinheiro parado. “Com uma taxa Selic de 4,5% ao ano, descontado o Imposto de Renda, dá 3,8% que é menos do que a inflação projetada. Isso significa que quem almeja manter um determinado estilo de vida precisa se preocupar em construir uma carteira diversificada de investimentos o mais cedo possível, podendo incluir nela também algum plano de previdência privada”.

Só assim, o saldo final tem mais chances de ser positivo. “Planejar uma aposentaria é algo complexo e precisa de dedicação, afinal é a qualidade do futuro que está em questão”, finaliza o especialista”.