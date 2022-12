Criptoturismo: saiba como preparar o seu pacote de viagens para o ano novo e pagar com Bitcoin

Graças a popularização do criptoturismo, tudo o que envolve o planejamento de uma viagem pode ser pago com as moedas digitais

Você já ouviu falar sobre criptoturismo? Com o número crescente de investimentos em moedas digitais, é bom que as pessoas que adoram viajar saibam como fazer o criptoturismo.

Afinal, ele pode ser útil no final de ano, que é quando o turismo pelo mundo costuma aumentar devido às férias e datas especiais, e as pessoas procuram por pacote de viagens para Natal e Ano Novo.

Essa nova tendência é uma das ramificações que o interesse do mundo em criptomoedas criou. Sua definição é simples: é o turismo pago com moedas digitais, ou seja, pagar os custos envolvidos em suas viagens usando Bitcoins ou outras moedas digitais disponíveis no mercado.

Como cada vez mais empresas têm se adaptado para receber essa forma de pagamento, o criptoturismo está acontecendo não apenas nas agências de viagens virtuais e companhias aéreas, mas também em estabelecimentos comerciais nos próprios destinos escolhidos para as viagens.

Ficou interessado ? Descubra tudo o que você precisa saber sobre essa tendência agora!

Por que optar pelo criptoturismo?

Existe algo que os brasileiros que gostam de viajar sabem muito bem: lidar com taxas de câmbio pode ser um grande problema. Afinal, com tantas moedas diferentes ao redor do mundo e as constantes mudanças de valor do dólar e do euro, pegar o melhor preço para cada uma dessas moedas não é uma tarefa simples.

Mas comprar pacote de viagens para o Ano Novo ou outra data com moedas digitais, como o Bitcoin, ficou bem mais simples. Por ser uma moeda descentralizada, ou seja, que não é emitida por algum banco central de algum governo, ela possui o mesmo valor em qualquer lugar do mundo.

Por isso, o valor do Bitcoin é o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Japão e em qualquer outro lugar do mundo. Isto é, mais facilidade não apenas para comprar passagens aéreas, reservar hotéis ou comprar pacotes de viagens, mas também para fazer compras durante as estadias em países que são tão diferentes, mas possuem esse meio de pagamento em comum.

Como viajar com Bitcoin?

Seja para comprar passagens aéreas, para reservar hotéis, para obter pacotes completos ou até mesmo comprar ingressos para atrações turísticas, é possível utilizar Bitcoin para fazer transações comerciais.

Para isso, basta encontrar empresas que aceitem essa forma de pagamento. O lado bom é que, cada vez mais, existem agências de turismo, sites especializados na área e companhias aéreas que, incentivadas pelo criptoturismo, tem aceitado Bitcoins como uma de suas formas de pagamento.

E não é só isso: lojas que vendem equipamento de viagem, que oferecem serviços de transportes e até mesmo caixas eletrônicos têm entrado na tendência do criptoturismo.

Conheça algumas delas agora!

Compras de passagens aéreas

Com as criptomoedas se tornando uma realidade, cada vez mais presente no mercado, os sites que permitem pesquisa e compra de passagens aéreas começaram a aceitá-las também como forma de pagamento.

É o caso dos sites ​​BTCTrip e ABitSky, em que é possível comprar trechos aéreos com o ativo digital e outras criptomoedas do mercado. Além disso, existem agências que oferecem descontos nos valores das passagens no caso de pagamentos em criptos e algumas até mesmo utilizam essa moeda como único meio de pagamento, como é o caso da agência espanhola Destinia, que adotou essa política na Venezuela devido à desvalorização da moeda local.

Acomodações

Sites que aceitam Bitcoins como forma de pagamento para a reserva de hospedagens são mais comuns do que se imagina. Dois dos mais conhecidos entre eles são a Destinia, que vai além de reserva de passagens aéreas, e a Expedia, site que foi um dos pioneiros do criptoturismo ao aceitar o pagamento em bitcoins em 2014.

Por outro lado, sites e marketplaces de aluguel de casas e hotéis para acomodações turísticas, como o Airbnb, ainda não aderiram a essa forma de pagamento. Porém, é possível que, ao perceberem a grande demanda dos usuários por essa tendência, cada vez mais empresas vejam as moedas digitais como uma forma de pagamento viável para seus serviços.

Faltou uma mala? É possível comprar equipamentos de viagem

Enquanto nos organizamos para viajar, sempre falta alguma coisa: sejam malas, nécessaires, cadeados ou organizadores. Às vezes, dependendo do destino escolhido, também é necessário levar equipamentos para praticar esportes, caminhadas e outras atividades durante essas viagens.

Por isso, o criptoturismo encontrou uma alternativa para quem precisa de equipamentos de viagem: existem sites, como o Purse.io, que possibilitam a compra de produtos com desconto com pagamentos em Bitcoins. Nesse caso, os usuários devem listar os produtos desejados na plataforma da Amazon e depois importá-los para a plataforma da Purse para garantir o desconto e a forma de pagamento.

Também é possível alugar meios de transportes ou comprar ingressos para passeios. Logo logo, do jeito que a coisa ta indo, você vai até conseguir chamar um motorista de aplicativos e descontar da sua carteira de criptomoedas.

Dependendo do lugar para onde se viaja, é melhor — ou preferível — usar carro a transporte público. Por isso, muitas agências de turismo optam por disponibilizar carros para aluguel sob o pagamento em bitcoins.

E carros não são os únicos transportes que podem ser alugados: existem empresas especializadas em alugar transportes marítimos, como iates e veleiros, para quem quer viver aventuras no mar. Afinal, o criptoturismo não é só para a terra.

Compras em estabelecimentos pelo mundo

Existe uma série de lojas que aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Entre elas estão restaurantes, como o Burger King, lojas de esportes, como a Adidas, e até mesmo lojas de grife, como Calvin Klein e Gucci. Por isso, as criptomoedas também podem ser usadas como forma de pagamento em compras feitas durante as viagens.

Além disso, é possível descobrir dezenas de outros estabelecimentos pelo mundo que aceitam o ativo digital como forma de pagamento no Coinmap, um mapa virtual que mostra até mesmo caixas eletrônicos onde é possível converter os Bitcoins em moedas locais e sacá-las, se for necessário.

Outra alternativa é usar vale-presentes durante as viagens. Existem sites que permitem que os presenteadores carreguem um vale presente com a quantia desejada de moedas digitais e os deem como presente para alguém. O Gyft.com é referência nesse serviço e se mostra uma ótima alternativa para quem quer dar um presente para alguém que ama viajar..