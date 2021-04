Covid 19: teste RT-PCR com material coletado na saliva é aliado no combate à pandemia

Indolor, rápido e seguro, o método já está disponível nas unidades do Grupo Sabin e tem a mesma eficácia do RT-PCR que coleta material nas vias nasais

Na semana em que o Estado de São Paulo atinge índices ainda mais preocupantes de Covid 19, o Grupo Sabin soma forças à batalha contra a pandemia e anuncia uma novidade que pode ajudar a minimizar os impactos da crise sanitária. O exame RT-PCR, com coleta apenas uma amostra da 2mL de saliva do paciente.

Médico Patologista Clínico e Gestor do Grupo Sabin, Dr. Alex Galoro

O exame feito em saliva tem aprovação das autoridades sanitárias e são fundamentais para o diagnóstico mais rápido e preciso, o que contribui na redução de índices da doença. “Detectar a presença do vírus em tempo ágil pode ser definitivo na decisão clínica de isolar o paciente e, assim, evitar a propagação do vírus”, explica o Médico Patologista Clínico e Gestor do Grupo Sabin, Dr. Alex Galoro.

Teste RT-PCR

O especialista explica que no PCR em saliva é aplicada a mesma técnica do RT-PCR tradicional, onde o material a ser analisado é recolhido por uma haste flexível nas narinas. “O teste RT-PCR com coleta pela via nasal pode gerar algum desconforto em pacientes, principalmente idosos e crianças e o teste feito na saliva surge como uma alternativa mais viável para este público”, explica.

Indicado para pacientes sintomáticos e assintomáticos, o exame não provoca desconforto e pode ser realizado entre o 1º e 7º dia após o início dos sintomas. “Pacientes com exposição comprovada ao vírus, por exemplo, devem esperar no mínimo 5 dias após contato com um possível infectado”. O médico orienta também que para o exame não há nenhum indicativo de preparo prévio, como jejum.

Grupo Sabin

Simples, seguro e indolor, o exame entra para o portfólio do Grupo Sabin, que hoje conta com mais de 3.500 serviços de saúde e já está disponível nas cidades de Franca, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Osasco e Campinas.

