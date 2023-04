INTT Cosméticos cria linha exclusiva de produtos eróticos assinados pela Laura Muller!

Sexo representa qualidade de vida, autoestima, prazer. Conhecer a própria sexualidade é o equilíbrio do corpo, da mente e das emoções.

Pensando nisso e focada nas necessidades reais do cotidiano dos brasileiros, a marca INTT Cosméticos – uma das maiores fábricas de produtos e brinquedos íntimos do Brasil e Exterior – acaba de lançar uma linha exclusiva e assinada por uma especialista que consegue traduzir prazer em bem-estar: a Laura Muller.

INTT Cosméticos

Trata-se da primeira linha dessa conceituada sexóloga, que há anos auxilia jovens e adultos sobre questões de relacionamento e sexo.

“As pessoas sempre me pediam indicação e informação de brinquedos eróticos para ajudar e melhor a vida sexual. Assinar embaixo de uma linha que representa meus ensinamentos é um sonho concretizado pela INTT Cosméticos. Primeiramente, nossa meta é conversarmos com a mulher contemporânea, com produtos para ela se conectar sozinha ou acompanhada”, confessa Laura.

Nestes lançamentos, temos a Verbena como protagonista de um aroma refrescante, suave com clima que remete à força da natureza e do poder feminino. Uma essência cítrica e que ao mesmo tempo provoca sensação de relaxamento e propriedades afrodisíacas. Um mix de emoções, sentidos e percepções.

São quatro itens, que levam esse conceito: uma vela aromática, um lubrificante à base d´água, um sérum e um kit composto de um Bullet com lubrificante.

KIT MY PLEASURE by LAURA MULLER – VALOR SUGERIDO: R$ 150,00

Deixar a imaginação fluir! Um atributo ao kit exclusivo de Laura Muller, criado nas cores verde e dourado, com muita elegância e bom gosto que são características da sexóloga.

O kit é composto por um lubrificante íntimo com aroma de verbena e um bullet recarregável com 9 intensidades de vibração para estimular todas as regiões do seu corpo.

“A estrela da minha linha, é o bullet, um produto versátil para massagear o clitóris, o pênis ou mamilos. A ideia é que a mulher possa ter diferentes sensações, brincar e estimular seus sentidos até a chegada do orgasmo e bem-estar. Claro, além de ser é pequeno, do tamanho de um batom, cabe na bolsa sendo perfeito para a mulher que está começando a conhecer o universo produtos eróticos e busca muita alegria para a sua vida sexual”, fala animada Laura.

O produto:

O Kit My Pleasure é contém: 1 bullet, 1 cabo USB e um lubrificante íntimo

– Tamanho bullet: 8,2 de comprimento e 2,2 de espessura (medidas aproximadas).

– Bateria: Recarregável via cabo USB

– Embalagem: Caixa

– Material bullet: ABS

Origem: Bullet importado e lubrificante nacional.

SÉRUM ÍNTIMO by LAURA MULLER- 23g – VALOR SUGERIDO: R$ 62,00

É fato para a sexóloga: a região íntima também precisa de cuidados específicos e uma hidratação adequada previne possíveis irritações, melhora a textura da pele, melhora a elasticidade e acalma a região proporcionando muito mais conforto e segurança para seus momentos de autocuidado.



Essa é a proposta do Sérum íntimo by Laura Muller, pois é composto por Aloe Vera, Lactobio (propriedades hidratantes e nutritivas, além de ajudar a equilibrar a flora bacteriana natural da pele) e Ácido Hialurônico. A junção de ativos que promovem mais hidratação, melhora na elasticidade da pele e ação calmante. Um produto coringa para toda mulher utilizar diariamente em sua rotina de cuidados, sem dúvida!

LUBRIFICANTE ÍNTIMO VERBENA – 50g. – VALOR SUGERIDO: R$ 45,00

Ideal para todos os seus momentos de intimidade, composto com ácido hialurônico (aumenta a elasticidade da pele), D-Pantenol (poderoso antioxidante com propriedades anti-inflamatórias que agem no processo de cicatrização) e Aloe Vera (ação calmante contribui para uma melhor sensação de prazer), que promovem hidratação, conforto e maior deslizamento durante a penetração ou preliminares.



Vale destacar que é um produto essencial na vida sexual de qualquer pessoa, porque criar uma película protetora que vai deixar seus movimentos mais prazeroso e preveni fissuras que possam ocorrer no momento do atrito do ato sexual. E por ser a base d’água é compatível com preservativos e Sex Toys.





“O lubrificante é essencial para tornar a relação mais prazerosa seja vaginal ou anal, facilitando os movimentos manuais e ou com os brinquedos, apesar de ser à base de água não deve ser usado em regiões com lesões, laceração ou inflamações. Nunca dispense também o uso da camisinha para sexo seguro”, explica a sexóloga.

VELA DE MASSAGEM by LAURA MULLER- 50g. – VALOR SUGERIDO: R$ 82,00

“Fiz questão de ter uma vela de massagem na linha, pois é uma grande aliada para criar um ambiente íntimo e romântico, além de uma ferramenta maravilhosa para ajudar os casais a se conectarem e a desfrutarem de uma experiência sensorial juntos”, reflete Laura.

Segundo a sexóloga, quando a vela é acesa, a cera derrete e se transforma em um óleo levemente quente e perfumado que pode ser usado para massagear o corpo. O calor do óleo ajuda a aliviar a tensão muscular e aumentar a circulação sanguínea, enquanto o aroma da verbena ajuda a relaxar a mente e o corpo, proporcionando uma sensação única, seja sozinha ou acompanhada.

“Uma satisfação pessoal e profissional ao lançar essa linha. A INTT Cosméticos conseguiu materializar meu conceito de conexão, na qual a relação sexual e prazer começa com bem-estar e autoconhecimento”, finaliza.

Lançamentos na 9ª edição da Íntimi Expo 2023

A linha completa assinada pela Laura Muller, assim como muitas outras novidades, serão apresentadas durante a Íntimi Expo 2023, que acontecerá entre 14 a 16 de abril, no Centro de Eventos Pro Magno; situado na Av. Profa. Ida Kolb, 513, Casa Verde, São Paulo / SP.



A INTT Cosméticos é um dos maiores destaques dessa 9ª edição da Feira Internacional de Negócios do Mercado Íntimo e Sensual da América Latina, que contará com expositores e visitantes de várias partes do mundo.

Laura Muller