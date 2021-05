Clínica de Fisioterapia da UNIP São José dos Campos atende a pacientes com sequelas da Covid-19

A UNIP segue, rigorosamente, todos os protocolos de segurança e higienização, para garantir a máxima redução de risco aos seus pacientes, alunos e colaboradores.

Muitos dos que passaram pela Covid-19 são acometidos de sequelas em seu estado de saúde. São alterações físicas e neurológicas que requerem tratamento assim que detectadas.

Pensando em auxiliar a população, oferecendo tratamento de qualidade gratuitamente, a Universidade Paulista – UNIP – acaba de implantar o programa “Atenção Fisioterapêutica a Pacientes com Sequelas Pós-Covid”.

Sob a supervisão de seus professores e coordenadores, participam alunos do último ano de Fisioterapia (7º e 8º períodos) com atendimento à comunidade. O atendimento é totalmente gratuito.

O tratamento consiste em realizar os seguintes procedimentos:

ü Exercícios aeróbicos, para pacientes com acometimento cardiopulmonar e que apresentem descondicionamento físico.

ü Exercícios de fortalecimento, para pacientes que apresentem fraqueza muscular periférica.

ü Exercícios de flexibilidade, respiratórios, de equilíbrio e de controle neuromuscular.

ü Treino de força e/ou resistência da musculatura respiratória.

ü Treino de atividades de vida diária, promovendo adaptações para realização delas.

ü Encaminhamento para atendimentos de outros profissionais da Saúde, se necessário.

Há uma triagem: o paciente deverá apresentar os exames médicos realizados e o receituário. Via de regra, é necessário encaminhamento médico para iniciar o tratamento, porém a equipe de fisioterapeutas analisa caso a caso.

Podem participar pacientes que apresentarem as seguintes condições:

ü Trinta dias sem a presença de todos os sintomas iniciais da Covid-19.

ü Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e saturação periférica de oxigênio dentro dos limites de normalidade.

ü Não residir com quem esteja com a doença ativa. Caso haja, o paciente deve respeitar o prazo de 30 dias para os sintomas do referido familiar.

ü Concordância em assinar o termo de consentimento e responsabilidade.

ü Obrigatoriedade do uso de máscara.

Restrições: existem pacientes que não poderão ser admitidos, neste primeiro momento, entre eles, os que apresentam os seguintes sintomas:

ü Necessidade de suporte ventilatório ou oxigenoterapia.

ü Doença sistêmica aguda ou febre.

ü Hipotermia (alguns pacientes têm apresentado essa variação sintomática, de acordo com a experiência de membros de nossa equipe);

ü Frequência cardíaca de repouso menor que 50 e maior que 100 batimentos por minuto.

ü Saturação de oxigênio menor que 88%.

ü Sinais de desconforto respiratório em repouso.

ü Hipertensão e/ou arritmia não controlada.

ü Miocardite ativa.

ü Diabetes Mellitus descompensada.

ü Trombose.

ü Alterações cognitivas (contraindicação relativa).

Para participar da triagem, basta contatar-se com a Clínica de Fisioterapia UNIP S. J. Campos pelo telefone (12) 2136-9055.​

