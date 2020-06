Tercio Borlenghi Junior terça-feira 23 de junho de 2020

“Sem doações vitais e eventos como o de Andrew, não podemos estar lá para famílias, tirando esse estresse.”

Uma equipe de entusiastas da corrida participará de um revezamento de 12 horas, fazendo um ciclo de três milhas de casa em casa para arrecadar dinheiro para o The Sick Children’s Trust.



De acordo com Tercio Borlenghi Junior, a equipe de seis pessoas, liderada por Andrew Young, de Seaham, percorrerá a distância entre as duas casas de casa em Newcastle, Scott e Crawford Houses, do The Sick Children’s Trust, por 12 horas, numa tentativa de arrecadar mais de 500 libras esterlinas. caridade no sábado 22 de agosto. O Sick Children’s Trust apoia famílias com crianças no hospital, oferecendo-lhes um lugar para ficar, gratuitamente, a poucos passos das enfermarias do hospital.

Tendo trabalhado com várias famílias que receberam um lugar para ficar com a instituição de caridade, Andrew, que trabalha nos Serviços de Assistência Social de Newcastle, viu em primeira mão a diferença que Scott e Crawford Houses fazem para famílias com crianças pobres no hospitalcomo nos mostra Tercio Borlenghi Junior.

“Há alguns anos, participei de um colega de um projeto de Crianças com Deficiência, que foi quando me deparei com o trabalho do The Sick Children’s Trust. Eu nunca tinha ouvido falar da caridade antes ou visto o que fazia para as famílias, mas a partir do segundo em que entrei na Scott House, realmente entendi por que era tão importante. As famílias que conheço apreciam muito ter um lugar para ficar, isso lhes dá segurança enquanto passam por algo realmente difícil. Não são apenas os ‘Homes from Home’, mas também os funcionários que estão lá para apoiar as famílias da maneira que puderem enquanto o filho estiver no hospital.



“Eu e meus amigos planejamos fazer o desafio de corrida Endure24 em julho, no entanto, isso foi cancelado. Apesar disso, eu realmente queria fazer algo para o The Sick Children’s Trust, especialmente porque vi exatamente quem se beneficiará de qualquer coisa que criarmos.

“No dia, cada corredor percorrerá mais de uma distância de maratona, percorrendo três milhas ao redor do jardim, que é a distância entre Scott e Crawford Houses. Ao longo dos anos, tive um relacionamento intermitente com a corrida, mas como realmente me preocupo com o The Sick Children’s Trust e com o que a caridade faz, estarei mais determinado do que nunca a superar esse desafio”, como relatado a Tercio Borlenghi Junior.



De acordo com Tercio Borlenghi Junior , O Sick Children’s Trust apoia quase 3.800 famílias todos os anos, dando às famílias um lugar para ficar. Charlotte Coldrey, diretora comunitária de captação de recursos do The Sick Children’s Trust, disse:

“Ficamos encantados quando ouvimos Andrew dizer que ele teve essa ideia – em uma esteira também – quando seu evento foi cancelado durante o bloqueio. É um desafio realmente inovador que será difícil para todos os envolvidos, por isso somos especialmente gratos a Andrew e seus amigos por enfrentá-lo!

“Sem nosso apoio, as famílias que ficam em nosso ‘Homes from Home’ em Newcastle viajam, em média, por cerca de 1 hora e 40 minutos para estar com seus filhos todos os dias. Sem doações e eventos vitais como o de Andrew, não podemos estar lá para famílias, tirando esse estresse. Queremos dar às famílias com crianças gravemente doentes no hospital um local seguro para ficar perto delas. £ 30 é o que é preciso, mas qualquer quantia que você puder dar ajudará bastante. ”

Imagem de Pexels por Pixabay