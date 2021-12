Grupo Bandeirantes anuncia transmissão exclusiva do Mundial de Clubes da FIFA

Band, BandSports, Rádio Bandeirantes, BandNews FM e canais digitais do Grupo vão mostrar todos os detalhes do campeonato diretamente de Abu Dhabi

O Grupo Bandeirantes de Comunicação irá transmitir o Mundial de Clubes da FIFA com exclusividade no Brasil. O anúncio oficial sobre a aquisição dos direitos foi feito por Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo e Esportes, durante o Show do Esporte desse domingo (19).

A partir de 3 de fevereiro de 2022, Band, BandSports, Rádio Bandeirantes, BandNews FM e os canais digitais do Grupo vão mostrar todos os detalhes do campeonato diretamente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo Denis Gavazzi, diretor de Esportes da Band e do BandSports, a aquisição renderá ótimos frutos para a emissora. “Para nós, é motivo de muita alegria adquirir os direitos de transmissão do Mundial de Clubes porque fortalece o pilar de esportes do Grupo Bandeirantes e demonstra o DNA da Band em trabalhar cada vez mais e melhor para o telespectador, para o assinante e para o ouvinte”, afirma.

Sete equipes disputarão o título: Palmeiras, Chelsea, Al-Ahly, Monterrey, Al-Hilal, Al-Jazira e Auckland. O alviverde, que foi campeão da Libertadores deste ano e participará pela segunda vez consecutiva da competição, entra em campo no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília). A final está marcada para o dia 12 de fevereiro no estádio Xeique Zayed.

