26ª Maratona Internacional de São Paulo terá largada e chegada no Ibirapuera

A Maratona Internacional de São Paulo, uma das maiores disputas do país, ficou ausente do calendário por dois anos em razão das limitações da pandemia da Covid-19. Mas ela está de volta e sua 26ª edição, com provas de 42 km, 21 km e 5 km, será no dia 10 de abril, com novidades: a principal delas é que o evento retorna ao seu tradicional trajeto e terá todas as largadas e chegadas no Ibirapuera. A 26ª Maratona Internacional de São Paulo ainda terá transmissão ao vivo no Youtube.

O retorno ao percurso tradicional foi possível após a liberação do trajeto pelos órgãos competentes, o que facilitará a logística de acesso para os participantes, e voltará a ser mais rápida, evitando as subidas da 23 de Maio e Elevado (Minhocão). Vale destacar que a 26ª Maratona Internacional de São Paulo será participativa para celebrar a retomada dos importantes eventos de corrida de rua do país.

As inscrições seguem abertas e entram na reta final nos próximos dias. Elas poderão ser feitas no site oficial da prova, www.maratonadesaopaulo.com.br, no qual estarão à disposição todas as informações sobre prazos e valores. Já a entrega do kit e do chip será realizada no Shopping Light, nos dias 6, 7 e 8 de abril, das 10h30 às 20h, e no dia 9 de abril, das 10h30 às 17h30.

Para a retirada do kit, os corredores deverão apresentar carteira ou comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, impressa ou digital no formulário oficial do SUS ou governo de sua cidade ou seu país, de acordo com o Decreto Nº 60989 da Prefeitura da Cidade de São Paulo, no mínimo duas horas antes do início da entrega de kit. Não haverá entrega de kit no dia da competição e nem após a mesma.

Para a maratona a programação será a seguinte: 1ª onda – 6h10, Categoria Cadeirantes; 2ª onda – 6h15, Categorias Elite A/B, masculino e feminino. A partir daí serão três ondas: 3ª onda – a partir 6h20min; 4ª onda – a partir das 6h25; 5ª onda – a partir das 6h30. Detalhes sobre a composição de cada onda estão disponíveis no site oficial.

A 26ª Maratona Internacional de São Paulo – Special Edition é uma realização e organização da Yescom, com patrocínio de Comgas, Olympikus, NewOn, Assaí, Smart Fit, Dois Cunhados e Itambé, e patrocínio especial de You Mercados Esportes, 3 Corações, Adria e Powerade. O apoio é de Cosan, Montevérgine, Atrio, Rikan, Movimento Plástico Transforma, Bioleve, Bendita Cânfora e Shopping Light. A supervisão técnica é da CBAt, FPA e World Athletics e o apoio especial da Prefeitura da Cidade São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Melhores tempos

Ao longo de sua história, a prova conseguiu tempos bastante expressivos, com destaque para o feito do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA), que estabeleceu o recorde em 2002, com 2h11min19s, e a queniana, Rumokol Chepkanan, com 2h31min31s, em 2012. Também conseguiram tempos expressivos no masculino os quenianos Stanley Biwot, com 2h11min21s, em 2010, e David Kemboi (QUE), com 2h11min53, em 2011. No feminino ainda se destacaram a queniana Carolyne Komen, com 2h35min51, em 2015, e marroquina Samira Raif, com 2h36min01, em 2011.

Todos os campeões da Maratona de São Paulo (Masculino / Feminino)

2019 – Kimani Irungu (QUE), 2h18min32seg / Sifan Melaku Demise (ETH), 2h35min03seg

2018 – Solonei da Silva (BRA)m 2h15min55s/Andréia Hessel (BRA), 2h40min07s

2017 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min56s/ Leah Jerotich (QUE), 2h41min58s

2016 – Paul Kimutai (QUE), 2h17min14seg/Alice Kibor (QUE), 2h35min56seg

2015 – Asbel Kipsang (QUE), 2h15min15s/Carolyne Komen (QUE),2h35min51s

2014 – Paul Kangogo (QUE), 2h14min16s/Rumokol Chepkanan (QUE), 2h42min27s

2013 – Stanlei Koech (QUE), 2h16min07/Samira Raif (MAR), 2h38min23s

2012 – Solonei da Silva (BRA),2h12min25s/Rumokol Chepkanan (QUE),2h31min31s*

2011 – David Kemboi (QUE), 2h11min53s/ Samira Raif (MAR), 2h36min01

2010 – Stanley Biwott (QUE), 2h11min21s/Marizete Moreira (BRA), 2h39min26s

2009 – Elias Chelimo (QUE), 2h13m59s/ Marizete Moreira (BRA), 2h42m24s

2008 – Claudir Rodrigues (BRA), 2h17m07s/Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h42m20s

2007 – Reuben Chepkwek (QUE), 2h16m05s/ Jacqueline Chebor (QUE), 2h40m12s

2006 – Rotich Solomon (QUE), 2h15m15s/ Margaret Karie (QUE), 2h39m24s

2005 – José Teles (BRA), 2h19m47s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m39s

2004 – Franck Caldeira (BRA), 2h17m30s/ Margareth Karie (QUE), 2h40m10s

2003 – Genilson da Silva (BRA), 2h16m26s/Mª do Carmo Arruda (BRA), 2h39m12s

2002 – Vanderlei de Lima (BRA), 2h11m19s*/ Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h36m07s

2001 – Stephen Rugut (QUE),2h14m30s/ Marizete Rezende (BRA), 2h38m57s

2000 – David Ngetich (QUE), 2h15m21s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m15s

1999 – Paul Yego (QUE), 2h15m29s/Márcia Narloch (BRA), 2h37m20s

1998 – Diamantino dos Santos(BRA), 2h16m55s/ Viviane Oliveira (BRA), 2h39m58s

1997 – Emboici Cheruiyot (QUE), 2h17m07s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h42m13s

1996 – Chalam El Maali (MAR), 2h15m21s/ Janete Mayal (BRA), 2h41m40s

1995 – Luiz A. dos Santos (BRA), 2h17m11s/Ilyna Nadezhda (RUS), 2h49m33s

Mais informações no site oficial, www.maratonadesaopaulo.com.br

